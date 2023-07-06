女童數學高分 揭小學師洩題、猥褻

屏東一名國小老師藉洩題猥褻女童，法官看了女童分數從吊車尾暴衝到班排第二，認定他猥褻判刑3年10月；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／ingimage 屏東某國小數學科任老師幫十一歲女童複習數學，涉嫌從女童後方環抱，手伸進衣服撫摸胸部，隔天女童數學考試拿下高分，才知老師給她看段考題目。事件揭發後老師否認犯行，但法官發現女童成績原本吊車尾，當次段考卻突飛猛進，與女童說法相符，依強制猥褻罪判男師有期徒刑三年十月。

判決指出，這名老師二○一五年八月起在屏東某國小任教，二○一九年起擔任小六女童的數學科任導師，女童數學成績不好，二○一九年十一月廿七日中午，老師藉溫習數學機會，要女童到電腦教室練習題目。

女童一到教室，老師就打開電腦讓她練習，趁她專心解題時突然從背後環抱，再將手伸入衣服內襲胸，過程一、二秒，女童嚇得花容失色。

隔天數學考試女童拿下高分，全班第二名，老師才說當天複習的就是段考題目；女童事後告訴同學此事，之後又跟媽媽說，揭發此事。

法院審理時老師否認襲胸，稱他不可能拿段考題目給女童練習，拿高分應是因為題目都重複，何況女童若襲胸，成績應該受影響才對，不可能考高分。

高雄高分院合議庭參酌女童該學期歷次段考成績，女童第一次段考僅四十六分，排名吊車尾，第二次拿下九十六分，班排第二，第三次又落到第五，且與第四名差距十分。

合議庭認為，第二次段考是該名老師命題，確實可將題目洩漏給女童觀看，且事後女童有自傷行為，有創傷後壓力症候群等症狀，認定是老師對女童猥褻所致，判刑三年十月。可上訴。