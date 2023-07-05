馬偕醫師強拉女學生樓梯間性侵判6年 她等不到判決輕生

一名女學生在Dcard發文指控被馬偕醫院王姓醫師強拉到樓梯間性侵，檢方偵辦，王否認犯罪，依強制性交罪起訴；被害人審理中留遺書後輕生，等不到判決結果。台北地院審理，日前依強制性交罪判王有期徒刑6年。可上訴。

被害女學生2020年12月28日前往台北馬偕醫院看診，與王姓醫師相約見面聊天，王假藉邀約她觀看照片，將她誘騙到「福音樓」4樓逃生樓梯間，掀開她的裙子，將手伸進內褲裡，強行指侵。

之後，王再將被害人的上衣掀起，用嘴巴舔吻她的乳頭，最後露出生殖器，強迫被害人張口幫他口交，被害人後來向中山分局報案，檢察官依強制性交罪起訴王，但性侵案2022年審理期間，被害人在6月21日輕生。

法院審理，王否認犯行，辯稱是與被害人靠在一起看手機裡的照片時，雙方互相摟抱並隔著衣服互相愛撫，沒有做出違反被害人意願的妨害性自主行為。

不過，被害人過世前曾證稱，王說要帶她去一個的神祕地方，用手撫摸她的全身，發現有人後，還把她拉往上一階樓層的樓梯間，強壓她頭逼迫口交直到射精，再叫她吞下精液，根據被害人說法及證人相關證詞，合議庭認王犯罪。

判決指出，王侵害被害人性自主權，被害人因案嚴重受創，無可挽回，王犯罪所生損害嚴重，考量王偵查時否認犯行，對案發經過始終不誠實以告，既未在被害人生前取得諒解，更未與被害人家屬洽談和解，認定王全無悔意。

判決說，考量王與被害人僅在網路上結識，且身為馬偕醫院的醫生，卻以專業博取被害人的信賴，於被害人就診期間利用自己對醫院環境的熟悉性侵害，惡性重大，審酌檢方、被害人母親等人意見，判王有期徒刑6年。