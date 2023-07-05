女腰痛按摩卻慘遭猥褻 新竹草藥店淫狼仿謎片情節遭判刑
新竹一名男子開設一間草藥店，主要販售草藥並從事按摩服務，一名女子小芬（化名）2022年因腰痛到草藥店按摩，男子竟色心大起，仿照「謎片情節」假意按摩，將狼爪伸入小芬內衣撫胸，即使遭小芬拒絕，男子仍強行將手伸向對方鼠奚部位兩側及陰毛周圍搓揉；新竹地院審理終結，男子被依強制猥褻罪判刑8月。
判決書指出，男子在新竹地區開設草藥店，主要販售草藥並從事按摩服務，2022年間，小芬因腰痛到該草藥店以350元接受1小時全身按摩，男子讓小芬趴在按摩床上，先替其按摩背部、腿部，之後再要求小芬翻回正面仰躺。
不料，男子竟色心大起，開始假意按摩，先走至小芬頭部後方，雙手自對方兩邊肩膀由上往下，將兩手伸入小芬內衣內觸摸胸部，小芬雖斥責「沒有要按那裡」，卻因腰痛無法輕易起身，男子明知小芬在反抗，仍將雙手停留在對方胸部數秒才離開。
隨後，男子繼續按摩小芬腿部，又將手靠近對方鼠奚部位兩側及陰毛周圍搓揉，小芬嚇壞掙脫起身，男子竟抓住對方雙手不讓其任意離開，直到小芬強行掙脫騎車逃走，最後在家人陪同下向警方報案。
法官認為，男子未能克制自己的慾念，未尊重小芬性自主及身體隱私權，造成對方身心受創，本來應從重量刑，考量男子坦承犯行，並與小芬達成和解，審酌依強制猥褻罪判刑8月，緩刑2年，期間保護管束，並接受2場次法治教育課程。
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