偷拍女兒自慰、逼擺M字腿驗處女膜 狼父稱行為有正當性

桃園一名女子國中時到學姊家玩過夜，竟被父親懷疑在外亂搞，返家後被要求脫光衣物，靠牆擺出M字腿檢查下體，確認處女膜是否還在，後來胸部發育脹大，也被父親藉詞檢查乳癌亂摸。她為了家庭完整，隱忍10多年，未料同父異母的妹妹去年也遭父親家暴及偷拍自慰過程，決定告發揭露惡行。

桃園地院審理此案，認定狼父涉犯傷害、猥褻、利用權勢猥褻和違反本人意願使少年被拍攝性影像罪，4罪個處5月到7年6月不等刑期，刑期不得易科罰金且不得易服勞務部分應執行9年。全案可上訴。

判決指出，2010年到2011年間，當時就讀國中一年級的少女因為到學姊家玩過夜，引發父親不滿，被懷疑在外亂搞男女關係，雖極力否認，但父親始終不信，還說「我看處女膜還在不在就知道了」，要她脫光衣服靠牆，腳打開擺出M字腿受檢。

少女表示，父親當時有叫繼母先示範，有講述陰唇、陰蒂之類的話，有點像在性教育，但心裡還是很排斥，後來父親說要鬧到學校，心想講不過他，才決定妥協。少女指出，父親不僅在檢查時評論她的下體，說她以後會「性冷感」、「不性福」等語，在她國三升高一時，也藉口檢查乳癌亂摸她的胸部。

另外，少女同父異母的妹妹也指控父親家暴，利用房間通風口相通機會偷拍她自慰及更衣，甚至在前年1、2月間伸狼爪性侵，導致她身心受創嚴重得尋求專業治療。

審理時，少女父親坦承家暴和偷拍，但他堅稱是女兒自慰情況嚴重，想拍來給妻子看。他也否認利用權勢猥褻，辯稱自己當時是在做衛教宣導，家中所有女性成員都在場，並無碰觸少女身體，更沒有性侵少女妹妹事實。

法院調查，少女父親無性教育相關工作經驗，家中也有其他年長女性，並無非得由他檢查少女下體及胸部的理由，而事件發生至今逾10年，少女供述大略一致，陳述時仍會感受委屈難過落淚，加上少女繼母也證稱她有被摸下體，因此未採信父親說法。不過，少女妹妹指控父親性侵，由於只有單一指述，最後被認定證據不足。

法院認為，少女的父親本應嚴守人倫分際，善盡保護女兒責任，卻罔顧倫常，恣意踐踏少女的性自主權，破壞少女妹妹身心健全發展，所為不容寬貸，最後審酌其矢口否認，未能反省過錯，因此量處其刑。

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