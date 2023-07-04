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按摩業也#MeToo！影帝黃秋生「四樓的天堂」顧問摸恥骨、搓胸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

按摩業也傳#MeToo事件！台劇「四樓的天堂」劇組前推拿顧問汪世展的前妻爆料汪是性騷擾慣犯，激發提告勇氣，曾經認為汪是推拿高手的資淺女按摩師，控訴她拜師學藝時，汪利用互按機會摸她恥骨、搓她胸部性侵。

檢察官分案偵查，傳喚汪到案，依被害人證述起訴；台北地院審理，依對受照護之人利用機會猥褻罪判汪有期徒刑10月。可上訴。

台劇「四樓的天堂」由香港金像獎影帝黃秋生、台灣金馬獎影后謝盈萱共同演出，演繹的是按摩的故事；汪世展被黃姓前妻指控與打工的未成年少女發生性關係，按照判決書記載，性侵案案源，是被害人在汪前妻爆料後提告。

檢方指控，被害人聽聞汪世展技術精良，2017年1月去汪的工作室進行療程，汪2017年2月28日邀被害人進行療程交換，於按摩時，將手伸入她的內褲按摩恥骨、下體私密部位1分鐘，再用雙手握住她的乳房搓揉20秒。

被害人當下覺得害怕，但自我說服應該信任汪的專業，她後來傳簡訊告知汪感受，汪表示歉意，2人還維持友誼關係。

2022年1月，被害人因在社群軟體FACEBOOK上看見汪的黃姓前妻發表文章，揭發汪是性騷擾慣犯，深感震驚，再次要求汪公開道歉，但未獲汪正面回應，於是對汪提起告訴，檢方偵查起訴汪。　

法院審理，汪否認猥褻，辯稱「我承認在按摩過程有趁機摸女按摩師，但這是基於吃豆腐的心態」，還說「我當時剛離婚，狀況不是很好，在按摩過程中，我認為被害人也是按摩師，工作很隨意，沒有像一般客人一樣先說明，內心有點偏差，但我認為這只是性騷擾」。

合議庭調查，汪在被害人恥骨、下體處觸摸長達「1分鐘」，又以雙手握住被害人的乳房搓揉「20秒」，不是單純「偷襲式」、「短暫性」的行為，已達侵害性自主決定權的程度。　

判決書說，汪遭到前妻爆料後，自承「不懂事的自己一連串的犯錯」、「對於當年曾經在療程中被冒犯而感到受傷的各位」、「沒有把持好專業上應遵守之言語與身體之界線」等語，可見他的犯罪不是偶然。

量刑理由說，汪在案發後持續從事可能接觸女性私密處的按摩業，犯行在擔任按摩相關影視劇作顧問後才因前妻爆料而曝光，使社會大眾對接受按摩產生疑慮，破壞大眾對按摩從業者的信任，應重判。

台劇「四樓的天堂」劇照。圖／公視提供
台劇「四樓的天堂」劇照。圖／公視提供

按摩 性騷擾 MeToo

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