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仙人跳坑殺嫖客海撈千萬和解金 雞排妹御用律師被停職

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾多次擔任網紅雞排妹（本名鄭采勻）委任律師的王啓任，與徐姓應召站業者以仙人跳手法坑殺40名嫖客，王又以律師名義詐取117萬元，粗估獲利達1254萬元，王、徐兩人經雄檢起訴後，案件仍在審理，檢方當時痛斥王身為在野法曹，卻違背律師使命，將王啓任移付懲戒，律師懲戒委員會決議王啓任停職。

經營應召站的徐男曾在包養網站結識2名少女，誘騙兩女下海，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙，記下對方的車輛牌照號碼設計「仙人跳」，以嫖客和未成年少女發生性關係撈錢，徐最後被依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪，判刑6年。

徐男羈押獲釋後，前年10月認識執業律師王啓任，雙方談妥合作模式，王要求徐應找「未成年」少女下海，才好簽立和解書，但徐堅持不能找未成年，最後雙方決定以假證件方式，假冒下海女子是「未成年」。

檢警查出，徐男先由應召站總機人員接洽嫖客，假裝是「未成年」少女下海，吸引特殊偏好的嫖客上門，完成交易後，徐男再與應召站成員假裝成少女的「父母」，出面逼嫖客和解，和解事宜則由王啓任負責接洽。

由於遭鎖定的嫖客都具高社經地位，有嫖客擔心曝光，乖乖答應與徐男和解，談論和解事宜時，王啓任還會跟被害人分析利弊，軟硬兼施，最後持假父母授權的委任書簽名，事成之後，王可分得和解金5成，其餘和解金則由徐男同夥朋分。

不僅於此，王還會要求被害嫖客支付律師委任費，指協助處理和解事宜也要付錢，前後有多人付出委任費，詐得117萬元。雄檢偵辦後，依組織犯罪條例、共同詐欺取財等罪，起訴王啓任、徐男等人。

王啓任是執業律師，卻與應召站業者合謀仙人跳，雄檢當時起訴書痛斥王「違背律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治使命，與徐男、張男合組詐欺集團，以法律專業對被害人施壓和解，手段惡劣」，具體求刑7年，並移付懲戒。

律師懲戒委員會審理後，認為王啓任利用法律專業對高達40位被害人詐欺取財，還以「律師費」行詐騙，合計金額達1254萬元，有損司法威信及律師公益使命，決議停止王啓任律師職務。

雞排妹先前曾與醫美診所爆發糾紛，王啓任（右）曾陪同雞排妹出席記者會。圖／經紀人提供
雞排妹先前曾與醫美診所爆發糾紛，王啓任（右）曾陪同雞排妹出席記者會。圖／經紀人提供

律師 未成年 應召站

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