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誆修行性侵女友女兒要她裸體打坐 惡男還逼上演「母女自慰」被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓男子假借「淨身修行輪迴滿七次」的名義，逼女友的女兒裸體打坐後多次性侵她，甚至要她用茶壺上廁所、與女友上演「母女互相自慰」，並在其中數次對她下藥，女友女兒不堪受辱罹患憂鬱症，更因此曾試圖輕生，新北地檢署依加重強制性交罪起訴。

檢方調查，林男2020年2月起與女友交往並與女友女兒同住，他先在住所的佛堂不顧女友女兒反抗，將她脫光後觸碰她的隱私部位，接著又在某天的凌晨，不顧女友女兒反抗，強制拖掉對方衣物後在她身上畫符並性侵得逞。

接著林男變本加厲，以假藉宗教名義，以「淨身修行輪迴滿七次」為由，不顧女友女兒正值月經期間，強脫對方衣物後要求她裸體打坐並性侵對方，更以綁住雙手、蒙眼，或強制女友女兒在他面前尿在茶壺內等方式凌虐對方。

林男之後還找來女友加入，要求兩人喝下摻有藥物的牛樟芝飲料，使女友女兒頭暈目眩無法反抗時，要女友與女兒互相親吻、自慰，並在兩人身上畫符，還在女友觀看下性侵女友女兒。

事後女友女兒因此患上憂鬱症，更輕生未遂，她向母親哭訴「你看他對我做這個事情不會不高興嗎」，還跟母親說林男問她要不要當她第三個老婆，母親則稱「我很難過痛苦，但你的本靈說不怪我」、「我也搞不清楚，原本以為是單純修行」。

偵查時林男坦承有強摸女友女兒、要求對方裸體打坐，並在對方身上畫符，新北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴。

林男不顧女友女兒反抗，以修行為由要她裸體打坐並性侵對方，更對對方下藥，還要她與女友上演「母女互相自慰」，被新北地檢署依加重強制性交罪起訴。示意圖／本報資料照片
林男不顧女友女兒反抗，以修行為由要她裸體打坐並性侵對方，更對對方下藥，還要她與女友上演「母女互相自慰」，被新北地檢署依加重強制性交罪起訴。示意圖／本報資料照片

女友 性侵

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