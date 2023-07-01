每晚被狼父襲胸 少女忍4年為身體禁地揭發獸行

桃園一名少女自小父母離異，因跟隨父親生活睡同一張床，幾乎每晚都被父親環抱襲胸，但不想讓人知道，覺得還能忍耐，未曾向其他人提及，直到14歲父親對她做出更過分的事，以手指性侵，才決定揭發惡行；桃園地院審理後，依成年人故意對少年乘機性交罪判狼父4年6月徒刑。可上訴

少女興訟指出，父親與母親是在她國小4年級時離婚，在那之後，父親每晚都會抱著她睡，也幾乎每晚都會來回撫摸她的手臂，然後摸到她的肚子，接著再摸到她的胸部。後來，國小5年級上了健康教育課，開始對父親行為反感，也有拍打父親的手明確拒絕，但父親沒有理會，當時因為不想讓人知道，覺得還可以忍耐，所以沒說出口，豈料對方得寸進尺。

少女表示，父親是在她國中2年級時性侵她，當天晚上父親一如往常抱著她睡覺，但她睡著後，父親不但脫下她的長褲，還將伸手侵犯她的私處。一開始有打算裝睡隱忍，但異物入侵的刺痛感讓她太害怕，作勢清醒，父親才停止動作，隔天她決定向老師求助並報警處理。

審理時，狼父矢口否認犯案，辯稱是少女說她的私處與大腿間被蚊蟲咬傷會養，要求他幫忙擦藥，他才會碰觸到少女私處附近部位，並無將手指伸入私處情形；狼父還強調全案僅少女一人供述，無其他證據可證明他犯罪，但法院未採信。

法院調查，少女從檢方偵訊到法院審理階段供述一致，細節也具體明確，如果不是親身經歷，難以想像能描述到如此清楚詳細，況且少女與狼父是至親，2人素無恩怨，應無惡意杜撰構陷可能。

此外，狼父雖稱自己是幫少女擦藥，但他起先稱少女當時身穿短褲，後來又改口稱是長褲，前後證詞不一。況且事發當時，少女已經國中2年級，並無不能自行抹藥情形，狼父身為人父，應知男女有別避嫌，卻稱自己是應少女要求將手伸進陰道擦藥，顯有違常理，因此不足採信。