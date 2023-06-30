馬拉松式提告NONO 小紅老師：受害者像粽子一樣串起來

網紅小紅今天下午赴台北地檢署，對藝人NONO（本名陳宣裕）提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女共5罪，她提告受訪表示，她挺身而出指控NONO獸行後，目前已累積近25名被害人跟她連絡，今天她第一個提告後，其餘被害人會以馬拉松的方式，接連對NONO提告；對於NONO經紀人表示，「那就交由司法調查」，小紅老師回應，「好，我等他」。

小紅老師結束2小時的開庭後表示，受害者會像串肉粽一樣串起來，一一出現，也不知道何時才會結束。她說，其中5名受害者表示是在車上遭NONO侵犯，如今她已經開砲了，她也會繼續堅持下去。