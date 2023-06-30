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日月潭驚魂！2外籍女大生遇露鳥俠 色狼猥褻還襲臀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

2名義大利、西班牙籍交換女大生，去年2月到日月潭騎單車遊湖，竟遭色狼盯上，騎機車尾隨，對著2人掏出生殖器猥褻，甚至還對女學生襲臀，讓2人飽受驚嚇。南投地院認為涉案的松男在國家風景區公然猥褻、性騷擾，影響被害人身心，也破壞外國遊客對台灣信任，分別處拘役30日、有期徒刑3個月。

2名外籍女學生在北部一所大學當交換生，去年2月兩人一起到日月潭旅遊，並到自行車店租自行車，準備繞環潭公路欣賞沿途美景。不過，租車時就看到松姓男子行動鬼祟，兩人騎車遊玩，松男騎機車在後尾隨，學生停車、他也跟著停車。

到了台21甲線指標9公里處，松男突然拉開褲子拉鍊，對2名女學生掏出生殖器。2人覺得很噁心，趕緊騎車離開，沒想到松男又一路跟到土亭仔停車場，騎機車從後方接近，隨後用手對一名女學生襲臀，另名女學生將松男手拉開，並用中文說：「我們要報警」，松男才加速離開。

2名女學生驚魂未定，被襲臀的女學生，想到松男露出生殖器、觸摸臀部時，還對兩人露出微笑，更覺得很噁心。還好2人機警拍下松男照片報警，警方依監視器循線逮捕松男。

松男到案辯稱，台21甲線就一條路，他並未尾隨，更無公然猥褻、性騷擾，將犯行推的一乾二淨。但被害女學生敘述明確、2人所說情節一致，更和松男素不相識，法官認為2名被害人指述為真。

法官認為，松男為滿足個人性慾，在國家風景區公然裸露生殖器，讓路過遊客心生惡感，影響社會善良風氣；又對素不相識的女學生性騷擾，侵害身體自主權，破壞外國人對於我國治安之信賴，犯後始終未坦承犯行，猥褻罪判處拘役30日、性騷擾有期徒刑3個月。

日月潭是國家風景區，卻有外國女學生騎單車賞景，遭色狼掏生殖器猥褻、襲臀。記者江良誠／攝影
日月潭是國家風景區，卻有外國女學生騎單車賞景，遭色狼掏生殖器猥褻、襲臀。記者江良誠／攝影
日月潭是國家風景區，卻有外國女學生騎單車賞景，遭色狼掏生殖器猥褻、襲臀。記者江良誠／攝影
日月潭是國家風景區，卻有外國女學生騎單車賞景，遭色狼掏生殖器猥褻、襲臀。記者江良誠／攝影

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