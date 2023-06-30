鐵路警察變身「色影師」性騷3女模 調職送辦

三名女生控訴警員跟騒、性騒，台中市議員黃健豪指出套路都一樣。記者陳秋雲／攝影 鐵路警察局台中分局羅姓警員被控利用外拍機會，對三名模特兒性騷、跟騷，台中市議員黃健豪昨開記者會痛批「警察變身色影師」，除了騷擾還有言語恐嚇；鐵警台中分局表示，被害人對羅男提告跟騷部分已由警送辦，內部也就羅性騷展開調查，並函請台中市府裁處。

據了解，羅男四十多歲已婚，在鐵警台中分局服務多年，二○一五年因協助坐電動車卡在平交道鐵軌的老伯脫困，救援過程還被鐵路警察PO上網，贏得不少掌聲表揚，未料卻傳出性騷、跟騷模特兒一事。

三名受害者表示，這名警員利用IG等社群主動私訊，A女最早與警員接觸，先後外拍十幾次。一開始很正常，有次表示希望拍女大生的內褲，還說僅限於拍攝，但讓她心生害怕。另還帶模特兒到所服務的鐵路派出所換衣服，竟對女大生說「我想吃你的絲襪」。

鐵警指出，有三位外拍模特兒向警方報案，指稱羅男有性騷擾等行為，因此對羅男提出告訴。調查認定，羅男跟蹤騷擾行為部分，依法核發告誡書並移送台中地檢署偵辦，性騷擾部分送台中市政府審議。