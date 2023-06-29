酒店女公關拒出場、男刺殺7刀致死還當場性侵 今殺人起訴

中年男子陳冠霖前往北市中山區某酒店消費後，愛上其中一名張姓女公關，於是經常上門光顧，但女方對男方是郎有情妹無意。今年3月2日，陳男前往酒店點張女坐檯，有意帶女方出場卻遭拒，竟拿出預藏的水果刀，怒刺張女胸部、腹部7刀，甚至在對方傷重倒地後，還以手指性侵張女並親吻其胸部。張女經送醫不治，台北地檢署今依依加重強制性交而故意殺人罪起訴陳男。

檢警調查，現年56歲的陳男自去年12月，前往張女上班的酒店消費後，便對女方念念不忘，經常上門光顧張女生意。張女發現陳男對自己有意思，因此不願出場性交易，以免關係生變，甚至請酒店幹部盡量避免陳男點她檯，但陳男依然找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免張女坐到陳男的檯，幹部們也會特別注意兩人互動。

今年3月2日晚間6點多，屢屢遭拒的陳男帶著預藏的水果刀，前往該酒店，表示這次最後一次找張女陪酒，從家中帶著果尖刀，酒店工作人員先安排其他女公關拖延時間，等張女上班，同時跟陳男約法三章，要求不能做出過分行為。

不料等張女進入包廂後，陳男酒一喝就喝到天亮，隔天清晨約7點45分，酒店即將打烊，男方酒後再度要求女方出場，雙方爆發爭執，陳男竟持刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀。張女不僅肝臟被刺穿，肋骨被切斷，連陳男凶刀都斷成2截，可見下手之凶狠。