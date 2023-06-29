檢察官車禍 賠償提「開房間」

台北地檢署一名陳姓檢察官因騎車與一名女大生擦撞，竟疑似出言性騷擾女大生遭申訴並移送檢評會。圖／聯合報系資料照片 台北地檢署陳姓檢察官上月騎單車返家途中，與一名騎機車的女大生擦撞，雙方討論賠償事宜時，陳姓檢察官竟口出「以身相許」、「做愛」、「開房間」等語，女大生覺得被性騷擾，暗中錄音向警方申訴。

北檢性騷擾調查小組本月中旬決議，將陳函送台北市社會局裁處，昨天檢察官職務評定委員會也決議，將全案移送檢察官評鑑委員會審議。

據了解，陳姓檢察官是五月某日晚間下班後騎車返家，途中被女大生騎乘的機車撞到腳，女大生未停車查看就離去，陳認為她涉嫌肇逃，追趕上停等紅燈的該名女大生。

陳姓檢察官當場質疑女大生肇逃，要求賠償一千元，女方表示是因閃避其他車輛才不慎擦撞，身上只有三百元，雙方爭論賠償金額時，陳見女大生不斷想動之以情，竟語出輕佻，對她表示「難道以身相許也可以嗎？」還提及「做愛」、「開房間」等語。

女大生當下認為遭到性騷擾，偷偷打開手機錄音功能蒐證，事後向警方提出申訴；警方傳喚陳到案才知他是檢察官，陳向警方表示只是開玩笑，沒有任何性騷擾意思。

台北地檢署上月卅一日收到警方函送的申訴書，立即依法務部與所屬各機關性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點，組成調查小組，本月十六日召開包括三名外部委員在內的性騷擾申訴處理調查小組會議，做成決議，將調查結果函送主管機關台北市政府社會局，依法可處一到十萬元罰金。

北檢檢察官職務評定委員昨天會議也做出決議，將陳姓檢察官移送檢察官評鑑委員會審議，認為陳姓檢察官雖然表示對於造成女大生誤會深表抱歉，但此舉已明顯違反檢察官倫理規範中，關於行為不檢影響檢察官形象的相關規定，檢評會若認為有懲戒必要，將移送職務法庭審理。