變態姨丈暑假性侵外甥女6次 下體撕裂還瞎扯她自慰

台中1名變態姨丈命剛國小畢業的外甥女罰跪，還逼脫衣朝她硬上、口交多達6次，少女怕被家人發現隱忍多時才向社工告知，姨丈還辯稱外甥女下體受傷是因為便秘、自慰造成，法院不採信依強制性交罪判他8年6月，另台中地檢因先給付少女犯罪補償金40萬元，民事再判姨丈應全額給付中檢。

檢警調查，姨丈2018年暑假時以外甥女犯錯命罰跪，又以幫擦藥為由命她平躺脫光並性侵，時隔2周後不顧對方反對，深夜又硬脫外甥女內褲再度性侵，後於8、9月間在住家客廳、陽台或是廚房下手，前後至少對少女性侵多達6次。

台中地院一審刑事依6個對於未滿14歲之女子強制性交罪，各判姨丈7年2月、7年3月、7年5月、7年4月、7年4月、7年4月，應執行8年6月，經上訴台中高分院、最高法院均被駁回確定。

少女事後依犯罪被害人保護法向台中地檢署申請性侵害補償金，經中檢犯保予以補償40萬元後，再對姨丈提民事全額求償。

姨丈仍否認性侵，辯稱外甥女肛門擴張是因為學舞蹈、有便秘或自慰行為造成，又主張外甥女在刑事案件證詞送鑑定，結果認定不排除說謊。

民事庭查，少女在刑事一審時就曾供稱，姨丈在她小六升國中的暑假命她罰跪、脫掉衣服，又說要替她擦藥卻伸手摸下體硬上、逼口交，後來下面流血，姨丈就說是她處女膜破掉，一開始不清楚姨丈對她做什麼，又怕阿姨知道後不諒解她才不敢求救。

少女還說，自己後因遭毆打被安置，期間和室友談到這件事才於2019年告知社工，驗傷也發現她下體、肛門都有陳舊姓傷勢。

民事庭審酌，中檢因少女被姨丈性侵害而補償她40萬元，再對姨丈求償有依據，判姨丈應給付台中地檢40萬元。 台中姨丈對國小幫畢業的外甥女性侵6次，刑事判他8年6月，民事判應賠償40萬元。示意圖／ingimage

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