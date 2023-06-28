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判三振手勢不雅 遭註銷裁判、教練證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

朱姓裁判在全國棒球賽事以打手槍手勢，裁決三振出局，遭中華民國棒球協會認為公然猥褻、性騷擾。示意圖／ingimage
朱姓裁判在全國棒球賽事以打手槍手勢，裁決三振出局，遭中華民國棒球協會認為公然猥褻、性騷擾。示意圖／ingimage
朱姓裁判在全國棒球賽事以打手槍手勢，裁決三振出局，被中華民國棒球協會認為公然猥褻、性騷擾，註銷裁判證、教練證；朱不服，提告確認裁判資格存在。法官認定不雅手勢對場上運動員性騷擾，判決棒協註銷裁判證有理，但禁止朱男參與棒協各級賽事部分決議無效。

判決指出，二○二○年七月，朱男擔任大專校院系際盃棒球爭霸賽、雲科電機對嘉藥運管賽事主審，比賽五局下半，雲科電機投手投出三振，朱高舉右手、再將右手放置於鼠蹊部前方擺動，做出三振裁決，畫面經轉播放送。棒協以朱男「做出不雅手勢，不尊重主辦單位及參與球隊並傷害棒球運動的形象之不當行為」為由，決議註銷朱的裁判證、教練證，並命註銷期間不得擔任棒球相關活動從業人員。　　

朱男主張，棒協未給他表示意見機會，他的手勢固有爭議，但不符猥褻要件，也非性騷擾行為，縱使裁決動作不當，未達情節重大而須註銷裁判證程度。

棒協主張，朱男明知裁決三振，均以「右手握拳，手臂與肩平行，手肘呈九十度」動作，或以俗稱「拉弓」動作為之，卻以俗稱「打手槍」不雅手勢裁決三振出局，直播放送給全國民眾；且玉山盃朱就曾出現相同不雅手勢，經民眾向體育署陳情。

士林地院認為，朱男行為逾越主審及壘審裁決職權之範圍，不雅手勢符合公然猥褻，同時對賽場上運動員而言，此手勢損害打擊者、跑壘者人格尊嚴，讓人感到不當冒犯，屬性騷擾行為。

棒協 棒球 體育署

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