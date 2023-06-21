聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市警接連掃黃 她狂暗示「要不要半套」員警不忍了
台北市中山警分局日前獲報轄內養身館暗藏春色，經蒐證，近日接連查獲2處按摩店有按摩師從事性交易，相關現場負責人、按摩師、尋芳客詢後皆依法送辦及裁罰，追查幕後有無上游業者涉案。
據悉，中山分局今年初接獲民眾舉報，民生東路二段一間養身館及吉林路上一間按摩會館暗藏春色、有按摩師從事不法性交易。專案小組調查發現，民生東路二段的「時尚養身館」透過LINE群組張貼外籍女子清涼照吸客，以按摩1300元、「半套」加500元、「全套」加2000元等價格從事性交易。
警方6月17日晚上8時許集結警力前往搜索，查獲現場負責人63歲高姓女子，按摩師越南籍33歲阮姓女子、越南籍35歲梁姓女子，尋芳客43歲李姓男子、41歲莊姓男子，另查獲35歲逾期女移工兼職按摩師；查扣當日營業所得9萬7500元、監視器設備、保險套、性交易所得等2000元。
另，吉林路上某「SPA會館」內，部分按摩師在按摩期間暗示客人進行性交易，6月15日派出便衣員警上門查訪，女按摩師按摩時果然不斷暗示「要不要做半套？」員警當場亮明身分、呼叫支援警力到場，將店內負責人31歲廖姓女子，按摩師56歲金姓女子、38歲陳姓女子，尋芳客54歲陳姓男子等全數帶回偵辦，查扣店內監視器設備1組。
警方表示，相關案件警詢後皆依妨害風化罪嫌將負責人移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰按摩師及尋芳客，查有逾期移工者，也依規定送交移民署台北專勤隊辦理遣返。警方統計，中山分局近日執行「淨城專案」掃黃，6月份已查獲妨害風化案10件14人，將持續掃蕩不法，維護社會治安，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言