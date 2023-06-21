影／補教狼師性侵國中資優女生3年 同屆生：太缺德了！

一位女網友在社群揭露，指自己13歲時曾遭到高雄補習班狼師長達3年性侵，時間長達3年，而這名狼師現在還在補習班任職。這家補習班今天拉下鐵門，臉書留言已經關閉，甚至從Google地圖上消失。當年和受辱女學生國中同校同屆的許先生說：這個老師實在太缺德了！

許先生今天經過這家補習班門口，旁邊一個路口就是當年就讀的國中。他說，同學們昨天看到這則新聞，討論炸鍋！這是快20年前的事，這名女網友是學校的風雲人物，都是「校1」，那時覺得她特異獨行，交了很多男朋友，也不避諱在校門口卿卿我我。

「當時是升學主義時代，你只要是全校第一，誰會理你。」許先生說，那時只是想這個女生作風好大膽，沒想到背後有這個故事，昨天看到新聞才恍然大悟，原來是這個樣子，不禁同情起她來。「實在是太缺德了！還那麼小！」

「絕對不能再讓這些禽獸不如的狼師逍遙法外，繼續傷害『房思琪』們！」高雄市議員黃捷表示，關於在前鎮、鳳山一帶任教的高雄補教狼師性侵案，第一時間已聯繫高雄市教育局及社會局家防中心，要求 立即展開調查，並移請地檢署偵辦。

該案件若屬實，要求依法即刻解聘該名補習班不適任人員，且若這位狼師為補習班負責人，應立即廢止補習班立案，並通報至中央的補習班不適任人員資料庫。她呼籲中央應修法，延長《性別工作平等法》10年、《性騷擾防治法》僅1年的申訴期，確保受害人、尤其是未成年者的權益。

黃捷今天在議會質詢直指，這位王老師就是補習班負責人，也質疑教育局態度太消極、說法太模糊，「疑似加害人資料大家都找到了，只有教育局找不到」，很擔心不只一位被害人。教育局長謝文斌表示，會以行政指導方式要求補習班先停止營業接受調查。