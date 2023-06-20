影／美女議員提案 嘉市議會通過要求市府調整性騷性侵補助期
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，以自身遭受性騷擾痛苦經驗，上午議會提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過，顏議員希望嘉市成為多元性別友善示範城市，也呼應ＭoＴoo運動，尊重身體自主權。
顏議員說，嘉市訂「性侵害及性騷擾被害人補助要點」，但申請補助期僅3個月。性騷受害人報案後行政申訴流程可能超過3個月，須考量被害人心理環境因素，事發後無法立即尋求社工或循求法律途徑保障，應調整性侵及性騷被害人補助申請期限：心理復健補助申請期是事件發生後3年，法律訴訟補助申請期發生後1年，社工得協助延長期限，他項補助也斟酌延長申請期限，須明訂補助申請人認定資格。
另建請議會成立多元性別平等專案小組，憲法保障基本人權，近年多元性別認同意識高漲，相關法令、政策均朝此方向制訂修改。議會需順應民意潮流，建請議會成立多元性別平等小組，將其價值體現教育推廣、公共設施設置、政策及自治法令推行。議會通過由顏議員擔任專案小組召集人。
議員王浩附議說，鑒於近期性平事件引起社會廣泛討論重視，為保障各性別者權益，整合協調性別平等事務推動、消除性別歧視、促進性別平等，響應顏議員提案成立專案小組促進市府各項法令政策措施精進，呼籲議會比照立法院成立性別平等委員會，讓議會成為六都之外第一個成立性別平等委員會縣市議會。
另針對性騷擾防治，他呼籲市府不要漏接民眾心聲，儘管有專責窗口，仍有民眾透過市長信箱或線上陳情系統反應，請收案、分案人員面對相關事件立即交業管單位處理，勿消極不作為或吃案情事發生。
市府社會處說，民眾受性騷擾除撥打113專線或向警方申訴，社會處提供申訴窗口，婦女館每周四下午2點至5點針對性騷被害人免費法律諮詢，提供心理復健費用補助，每次補助1200元，每人每案件最高可補助15次治療費用，補助最高5萬元法律訴訟費。性侵被害人補助人，110年7人，111年9人，近3年無性騷擾被害人補助。針對議會要求延長補助期限會研議。
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