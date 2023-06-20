快訊

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

遭影射「徐姓大牌主持人」泡溫泉摸大腿 徐展元怒否認：請直接說出姓名

高雄房價天花板改寫！美術館特區豪宅預售「每坪成交69.6萬」

影／美女議員提案 嘉市議會通過要求市府調整性騷性侵補助期

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，以自身遭受性騷擾痛苦經驗，上午議會提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過，顏議員希望嘉市成為多元性別友善示範城市，也呼應ＭoＴoo運動，尊重身體自主權。

顏議員說，嘉市訂「性侵害及性騷擾被害人補助要點」，但申請補助期僅3個月。性騷受害人報案後行政申訴流程可能超過3個月，須考量被害人心理環境因素，事發後無法立即尋求社工或循求法律途徑保障，應調整性侵及性騷被害人補助申請期限：心理復健補助申請期是事件發生後3年，法律訴訟補助申請期發生後1年，社工得協助延長期限，他項補助也斟酌延長申請期限，須明訂補助申請人認定資格。

另建請議會成立多元性別平等專案小組，憲法保障基本人權，近年多元性別認同意識高漲，相關法令、政策均朝此方向制訂修改。議會需順應民意潮流，建請議會成立多元性別平等小組，將其價值體現教育推廣、公共設施設置、政策及自治法令推行。議會通過由顏議員擔任專案小組召集人。

議員王浩附議說，鑒於近期性平事件引起社會廣泛討論重視，為保障各性別者權益，整合協調性別平等事務推動、消除性別歧視、促進性別平等，響應顏議員提案成立專案小組促進市府各項法令政策措施精進，呼籲議會比照立法院成立性別平等委員會，讓議會成為六都之外第一個成立性別平等委員會縣市議會。

另針對性騷擾防治，他呼籲市府不要漏接民眾心聲，儘管有專責窗口，仍有民眾透過市長信箱或線上陳情系統反應，請收案、分案人員面對相關事件立即交業管單位處理，勿消極不作為或吃案情事發生。

市府社會處說，民眾受性騷擾除撥打113專線或向警方申訴，社會處提供申訴窗口，婦女館每周四下午2點至5點針對性騷被害人免費法律諮詢，提供心理復健費用補助，每次補助1200元，每人每案件最高可補助15次治療費用，補助最高5萬元法律訴訟費。性侵被害人補助人，110年7人，111年9人，近3年無性騷擾被害人補助。針對議會要求延長補助期限會研議。

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要點，延長補助期，另請議會同意成立多元性別平等專案小組，獲全體議員無異議通過。記者魯永明／攝影

性騷擾

延伸閱讀

演藝圈性騷連環爆　隋棠談「Me too本質」痛斥加害者無所不在

性騷擾走法律程序的重點不在能否告贏！ 律師：沒被認定不代表事情沒發生

黃子佼承認性騷 影委會發聲明「暫停合作」代言金片子

黃子佼認性騷情緒不穩 開第一槍的她：房思琪沒有重生機會

相關新聞

性騷擾走法律程序的重點不在能否告贏！ 律師：沒被認定不代表事情沒發生

在法律性騷擾的調查中，當事人可以把所有委屈給說出來，調查程序原則上也不公開，被調查的人經過一連串正式訊問的程序，他也不會好過。

人設崩壞再+1！名作家何則文被控「性侵合夥人」 他認關係密切：沒有強迫任何人

台灣「#METOO」風暴狂燒，知名作家、青年職涯教練何則文也被過往合夥人指控誘拍裸照及性侵，並曾因這事磕頭道歉簽下和解書，引發譁然。隨後何則文在臉書發文道歉，承認「互傳裸照半年」，但強調「不會強迫任何人做他不想做的事情」。

涉拍少女裸照 黃子佼認錯崩潰送醫

台灣#Me Too風暴延燒，知名藝人黃子佼昨被女網友指控，多年前曾在車上強吻年僅十七歲的她，甚至以拍攝藝術照為由，在飯店...

懲戒法院前院長李伯道提早退休 驚傳是因性騷擾女部屬

懲戒法院院長李伯道在本月屆齡70歲前退休，但他卻在5月8日獲總統府核准退職，原職由司法院秘書長林輝煌接任。外傳李伯道是因...

影／美女議員提案 嘉市議會通過要求市府調整性騷性侵補助期

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，以自身遭受性騷擾痛苦經驗，上午議會提案建請市府調整性侵害及性騷擾被害人補助要...

黃子佼恐涉兒少性剝削 檢：若有犯罪就偵辦

藝人黃子佼昨被爆十多年前涉在台中某酒店房間內以拍攝藝術照為由，拍攝一名十七歲少女裸照，台中地檢署昨表示，此案未接獲報案，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦