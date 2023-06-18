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南投按摩師見半裸女客「凍未條」抓奶頭、下體判決逆轉
南投縣李姓男子是按摩師，去年2月間他替一名女客按摩時，涉嫌趁女客穿著和服半裸的機會，突然脫掉女客內褲、短褲，觸摸女客乳頭、下體周邊，女客出言制止後離開，未向按摩會館反映，隔天才報警，一審認定事證不足，判李無罪，二審認定構成利用機會猥褻罪，判刑6月。
判決指出，李姓男子是南投縣草屯鎮某會館的按摩師，去年2月18日中午，他替一名女客按摩，過程中，當時女客以開口向後的方式，穿著會館提供的和服，半裸上身，李按摩時，趁機按壓女客胸部、側面肋骨、腋下，還未經女客同意，就突然把女客的內褲、短褲脫掉。
女客一時無法反應，李男隨即按壓女客大腿內側根部靠近鼠蹊部，以及陰部周圍，還將女客和服脫掉，使女客呈現全裸狀態仰躺，還碰觸女客胸部乳頭，按壓女客胸部側面肋骨，李男要持續往下按壓大腿內側根部靠近鼠蹊部、陰部周圍時，女客出言制止，李男才罷手，女客第一時間沒向會館反映，隔天才報警。
李男到案時否認犯行，僅承認當天有替女客按摩，但胸部無法按到，只能按到背部，女客仰躺時，有穿和服、蓋大毛巾，只有隔著毛巾按摩。
一審時認定，女客在按摩完後，沒有任何異狀，也未向會館反映，認為此案事證不足，判李男無罪。
案經上訴台中高分院後，高分院認為，李男辯稱，按壓時有蓋大毛巾替女客按摩，但也有說指壓是直接徒手碰觸客人身體，辯詞前後不一，啟人疑竇，而取女客在案發隔天，即在網路以按摩性騷擾為由，尋求律師協助，認為女客與一般被害後的行徑、反應吻合，認定李涉利用機會猥褻罪，判刑6月，得易科18萬元，可上訴。
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