寶成副總羊曉東被爆性騷 駁亂潑黑水提告

寶成副總羊曉東委任律師楊凱雯（前）昨上午到台北地檢署提告。記者林澔一／攝影

身兼台中市政府顧問的鞋業大廠寶成副總羊曉東，遭民進黨市議員林祈烽爆料，指涉性騷擾三名女員工，嚇得被害人紛紛離職。羊駁斥相關指控，質疑是被離職員工惡整，昨天委任律師前往台北地檢署，控告林涉嫌誹謗。

林祈烽說，根據受害者表示，羊曉東在公關室對女員工上下其手，且應酬酒後，借酒裝瘋要求女員工攙扶，緊貼女性身體，令對方感覺恐懼不適。林指出，他轉述的內容，都是受害者陳情的性騷經過，為受害者說話，不怕被告，已聘請律師因應。

寶成集團表示，已成立性平委員會展開調查，會依法適當處理。台中市長盧秀燕表示，已解聘羊曉東的無給職市政顧問職務，靜待勞工局調查處理。

林祈烽說，羊曉東多次下班應酬喝酒，都要女性員工陪同，再藉酒意無法站立，拒絕男員工攙扶，指名要女員工扶他，甚至上下其手；羊平時也會單獨找女員工進辦公室，借酒裝瘋抓住女員工的手不讓離開，逼得女員工去辦公室都要帶手機，伺機傳訊息找其他員工來「解救」，三名女員工均辭職。

羊曉東過去擔任過媒體高階主管，後來進入政壇，進入寶成後仍為台中市府顧問。他認為自己因是國民黨前官員及現任台中市府顧問身分，被有心人趁這次MeToo風波拉下水。

羊曉東委任律師楊凱雯表示，全案未經過司法調查程序調查，但林祈烽把事情說得繪聲繪影，對當事人名譽造成極大損害，因此提告。