影／生面孔菜鳥警裝嫖客 基隆「鐵路街」3越女栽了

俗話說「朋友妻不可窺」，但有人認為「朋友妻別錯過」。一名台男「不熟不吃 」 ， 和朋友的妻子發展婚外情，4次到汽車旅館開房發生關係，隨後朋友怕揭戴綠帽，氣得向他索償60萬新臺幣（約15萬港元 ） 。法院一審判台男須賠償20萬新臺幣（約5萬港元），惟他上訴時拒絕承認曾與朋友妻子發生關係，女方因而於庭上指證台男下體「不是直的」，以證兩人曾發生婚外情，法官最終判處台男再賠償40萬新臺幣（約10萬港元）。

2023-06-15 16:59