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影／生面孔菜鳥警裝嫖客 基隆「鐵路街」3越女栽了
基隆市第一分局查緝「鐵路街」色情業，前晚年輕警員喬裝遊客遇到林姓皮條客拉客，假意入內消費，查獲3名越南籍女子脫衣要接客。警方訊後昨將林男依妨害風化罪嫌移送偵辦，3女則依社會秩序維護法裁罰並移請專勤隊協助遣返出境。
第一分局繼上月初查獲4名外籍女子從事色情後，為防止重起爐灶，積極布線取締色情不法，針對屢遭檢舉私娼攬客的「鐵路街」查緝。
為免老面孔業者起疑，前晚換上年輕員警上陣，南榮路派出所員警探訪蒐證某處多日後，邱姓警員喬裝遊客閒逛，皮條客林姓男子見他面生以為是外地來的遊客，上前搭訕並問：「要不要鬆一下」，邱男問明價格後假意要入消費。
邱員進入後，一名越南籍女子脫衣要接客，邱馬上通知在外埋伏的所長古家銘等多名員警衝進店內入內，當場查獲年約30多歲的3名越南籍女子涉嫌接客賣淫。查扣監視器螢幕、保險套及潤滑液等證物，3女都坦承接客。
警方查出3女是申請免簽來台觀光，只能在台灣停留14天，逾期停留從事賣淫工作。第一分局表示，會持續特定行業及高風險治安處所，加強臨檢查緝色情。
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