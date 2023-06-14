「色影師」堅持替小女模剃毛卻滑指入侵 吃上3年8月刑

林姓助理工程師4年前透過臉書分別邀約1名女子和16歲少女拍性感照片，卻藉口「陰毛沒有剃乾淨」影響畫面，堅持幫兩人剃毛，趁機強吻、舔下體、指侵得逞。台北地方法院依強制性交罪判林5年6月徒刑，台灣高等法院認為性侵成年女子部分罪證不足，昨改判3年8月徒刑。

林自稱是「攝影師」，透過臉書以暱稱「Mars Rock」上網物色有意拍寫真照片的年輕女子。2020年4月18日下午2點，林約23歲的女子到商旅拍大尺度性感照片，但他卻說女子陰毛未剃乾淨，會影響拍照結果，一再要求替女子剃毛。女子勉為其難答應，但林卻趁她裸身躺在床上時，直接把手指伸入她下體；女子嚇得把身體往後退縮，並不斷腳踢、以手推開林，喊「覺得不舒服」、「不要這樣」，但林顧自說「要用妳的體液潤滑剃毛處，以免受傷」。

同年5月17日，林邀約16歲少女到商旅拍性感照片，同樣藉口要求替少女剃毛，趁機以手指性侵得逞。少女嚇到要求林不要碰自己身體，林也稱「要用體液潤滑以免受傷」，更強壓在少女身上強吻。少女事後向友人求助，並到精神科就醫，經通報而揭發案情，她事後也在網路po文，揭發林的惡行。

林否認犯罪，聲稱經過兩人同意才幫忙剃毛，沒有性侵，另他和少女有曖昧，當天兩人也有親嘴，後來少女要他買Cosplay衣服當生日禮物，他礙於經濟沒辦法買，少女就跟他翻臉，他也不知道少女未滿18歲。

北院根據卷證資料、證人說法，不採信林的說詞，批林為滿足私慾，利用約兩名女子到旅館拍攝性感照片的機會，藉口幫忙剃陰毛而性侵得逞，未尊重被害人的性自主決定權，犯後態度不佳，判他5年6月徒刑。