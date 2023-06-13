把妹教學可舌吻摸奶？政大法律生到案說明被函辦

政治大學何姓法律系男學生，聲稱成立「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，並在校版徵才女秘書，被同校學生在Dcard披露後，引發輿論爭議；據了解，何姓男大生今天凌晨到政大轄區文山一警分局說明，警方詢問後，將先依刑法231條及兒童及少年性剝削防制條例40條，函送檢方後由檢察官判定與偵辦。

警方指出，昨天已經看到貼文並展開偵辦，同時一名政大男學生到警局報案，他拿出何姓男大生的文章截圖，認為內容已違法，因此向警方告發；今天凌晨，何姓男大生向文一警方說明。

何姓男大生的貼文中，提到約會對象保證是台灣正妹，一次4小時，費用3萬5千元，可以摟抱愛撫、舌吻摸奶。

何姓男大生到案後強調，目前都沒有招募到人，也沒有任何營利，另外何姓男大生也發聲明，強調「我們不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，他也提及「身為政大在校生，我願意接受校方的一切調查與處分」。

刑法231條規定，意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處五年以下有期徒刑，得併科十萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。