越女向便衣警說明「全套」性交消費 下秒亮身分逮3人

張姓男子及楊姓男子去年起提供台北市租屋處給越南籍女子從事「全套」性交易，員警日前喬裝蒐證，當場查獲阮姓女子準備以2300元50分鐘價格從事性交易，也將張、楊2人帶回，詢後分別依妨害風化罪嫌送辦、依社會秩序維護法裁罰。

檢警調查，36歲張姓男子與40歲楊姓男子合作，由張男以每個月1萬2000元租金，在台北市中山區林森北路上租下月租套房，供外籍女子入住、與不特定男子從事「全套」性交易，楊男則代申辦手機門號，供應召集團用來連絡尋芳客。

張男去年1月起租下套房，並透過楊男申辦的手機上網，在網路「捷克論壇」上刊登性交易訊息，招攬不特定男子上門尋芳，相約林森北路上套房內性交易。

警方網路巡邏掌握相關情資後展開蒐證，日前派員喬裝男客接觸越南籍阮姓女子，阮女在套房內向警員說明，消費以50分鐘2300元計算，可進行「全套」性交易，向警員索費時，員警表明身分逮人。

該集團成員落網後，張男坦承協助租房、收租金，每月可得2000元利潤；楊男坦承為集團申辦手機門號，共獲得2000元費用；套房房東證實出租套房，但對於應召行為不知情；阮女坦承在套房內從事性交易。