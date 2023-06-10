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南投狼師案 律師促修法揪包庇者

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣劉姓校長被控長期性騷擾學生，如同台版熔爐。圖／讀者提供
南投縣劉姓校長被控長期性騷擾學生，如同台版熔爐。圖／讀者提供
南投縣劉姓校長被控長期性騷擾女學生，議會民進黨團與人本教育基金會昨開記者會，要求不要包庇狼師，加害者應停聘並擴大調查，以釐清受害人數。縣府表示，昨已召開性平委員會，要求劉姓校長請假離校，直到全案調查結束，縣府也設檢舉專線，受害者可檢舉；南投地檢署也已分案偵辦。

南投劉姓國小現任校長遭指控擔任教師期間，對多名女童性騷擾，把女童當「小女友」，時間長達30年，民代爆料後，縣府啟動調查。被指控校長喊冤，「若是真的，有辦法活到現在嗎？」

人本中部辦公室主任曾芳苑說，應立即發放普查信件，調查加害者任內所有學生及師長受害情形，並召開公聽會，把同類案件併案調查，釐清加害者的犯案手法，規畫完善諮商系統。

縣議員蔡銘軒、王秋淑、蘇昱誠、吳棋楠說，狼師在教育界近30年未被發現，不僅女性師生受害，甚至男學生也遭到騷擾，教育處的督導消極、通報機制待改進，要求擴大普查，協助受害者學生，切勿包庇隱匿。

縣議員沈夙崢質疑，縣府後知後覺，要求公布性平會、調查小組名單，依公務員懲戒法，避免加害者提早退休，規避調查及懲處。縣議員林儒暘說，性平案調查為免外界干擾，調查委員身分保密。

縣府表示，綠營議員要求性評委員名單，可透過議會調閱名單；南投地檢署已啟動調查，將配合檢警偵辦。

律師趙忠源指出，1名教師長期傷害多名學生，代表制度失靈；按教師法規定，包庇狼師得等到「再度」發生校園性侵害事件，才會對包庇的「藏鏡人」解聘，應修法杜絕官官相護。

南投 狼師

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