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嘉縣劍道老師對女大生性騷 檢：罪證不足不起訴

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義縣劉姓劍道男老師被控去年12月間對女大生學員療傷時，以手觸摸女大生外陰部，涉及性騷被告，檢方認為只是女大生單一指訴，無其他證據，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

嘉義地檢署不起訴書指出，67歲劉姓劍道男老師被控於去年12月10日晚上在民雄鄉中樂村居處內，對寄住的女大生劍道學員進行腿部療傷時，以手觸摸女大生外陰部、兩大腿內側的身體隱私處得逞，女大生則對劍道老師提出違反性騷擾防治法的告訴。

檢方指出，劉男坦承有對女大生進行腿部療傷，但否認有性騷擾的犯行。劉男辯稱，當時雖然有按到膝蓋附近的大腿位置，但絕無碰觸到女大生外陰部、兩大腿內側位置。

檢方認為，這起案件只有女大生的單一指訴，並無其他積極證據可以證明所指控的內容屬實，因此，不足以認定劉男有女大生所指訴的性騷擾犯行，劉男的犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

另外，劉姓劍道男老師也被控去年同1日、12月10日上午，在民雄國中劍道館內指導這名女大生劍道升段檢定的「劍道形」時，劉男認為女大生動作姿勢未達要求，則當場在眾人面前，持劍道用木刀，連續擊打女大生的臀部，造成臀部挫傷，女大生對劉男提告，檢方依傷害罪嫌起訴。

嘉義縣一名劍道男老師被控對女大生學員療傷時涉及性騷，檢方認為犯罪嫌疑不足，不起訴處分。 圖／Ingimage
嘉義縣一名劍道男老師被控對女大生學員療傷時涉及性騷，檢方認為犯罪嫌疑不足，不起訴處分。 圖／Ingimage

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