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社團散布私密片 臉書：配合移除

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

政壇日前爆發多起性騷擾事件，內容充斥大量偷拍、外流私密影片的「Risu臉書社團」也引發關注。 圖／擷自臉書
政壇日前爆發多起性騷擾事件，內容充斥大量偷拍、外流私密影片的「Risu臉書社團」也引發關注。 圖／擷自臉書
臉書社團爆發非法散布私密性影像事件，政府、民間團體、部分網友呼籲全民抵制，但相關社團成員卻不減反增。衛福部保護司司長張秀鴛說，私密性影像遭人散布，平台業者應負起責任，建立自律巡查機制，從源頭管理。臉書母公司Meta昨天聲明，已將違反社群守則相關政策的社團移除，也將繼續與各單位與計畫合作移除違規內容。

張秀鴛指出，外流影片散播，影響受害者一輩子，且數位足跡難以抹除，但現在不少人卻以言論自由為由，掩護不正當性影像傳散；上傳網路後，幾乎是「微秒殺」，透過網際網路在全球散播，從一個網站移除影片，但不知還有多少網站已經轉載，被害人幾乎永不得安寧，「性影像的散播真的會殺死一個人，比癌細胞還要致命。」

張秀鴛指出，眾多跨國平台雖有自律法則，但有心人士仍利用短網址包裝，規避臉書巡查，散播不法取得的性影像，「彷彿糖衣包著毒藥，且還是各式各樣的毒藥。」

愈來愈多社團出現援交行為、販賣色情等訊息，張秀鴛說，「沒有需求就不會有市場，只要下載、轉傳，就有法律刑責」。

依照現行法規，若非被害人主動申訴，難以辨別是否真的「未經同意」，因此，鼓勵被害人檢舉報案，透過檢警單位確認相關犯罪嫌疑人。

此外，大型國際社群平台應從源頭著手管理，會員如欲上傳性影像，必須填寫影像中當事人的同意書，且張貼影片之處應為兒少無法查看的封閉社團。

Meta聲明指出，已將違反「社群守則」內相關政策的社團移除，也將繼續與衛福部及「iWIN網路內容防護機構」密切合作，採取行動移除任何違規內容。在大多數情況下，這些濫用分享相關內容或威脅他人的用戶，Meta會將其帳號停權。

Meta強調，有時受害者因害怕被報復而選擇不檢舉，或某些案例中，他們對自己的私密圖像被散播毫不知情，透過使用機器學習與ＡＩ，可主動偵測在臉書與ＩＧ上未經許可就被分享的近似裸照或影片。

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