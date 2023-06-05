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南韓直播主遊台遭性騷 29歲台男稱她問路、因風大碰觸裙子

中央社／ 新北5日電

媒體披露韓國網紅直播主於新北市八里區自行車道騎乘自行車時，疑似遭男子跟蹤尾隨並有碰觸行為；蘆洲分局主動查緝涉性騷擾罪嫌陳男到案，若送辦，最重可處2年以下有期徒刑。

蘆洲分局偵查隊長郭懷澤以訊息說明，韓國網紅直播主6月2日下午5時許至八里地區遊玩，她騎乘自行車過程中疑似遭男子跟蹤尾隨，並有碰觸行為。

郭懷澤表示，警方雖未接到報案，但透過新聞得知後就主動調閱監視器畫面，迅速將涉案的29歲陳姓男子查緝到案說明，陳男供稱韓國女子問路，但因語言不通，對方仍走錯方向，才會上前並因風大而有碰觸裙子等情事。

郭懷澤向中央社記者表示，陳男涉及違反性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

他強調，由於此案移送須告訴乃論，警方現正積極透過管道聯繫這名直播主，以進行後續偵辦。

男子沿途尾隨，不斷出現在女直播主오세블리身邊。圖／翻攝AfreecaTV
男子沿途尾隨，不斷出現在女直播主오세블리身邊。圖／翻攝AfreecaTV
陳男騎機車靠近，突然伸手觸摸女直播主大腿，她嚇到連忙撥開對方的手。圖／翻攝AfreecaTV
陳男騎機車靠近，突然伸手觸摸女直播主大腿，她嚇到連忙撥開對方的手。圖／翻攝AfreecaTV

直播主 性騷擾

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