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Risu臉書社團洩私密片 衛福部、警署籲存證申訴

中央社／ 台北5日電

「Risu臉書社團」內容充斥大量偷拍、外流私密影片惹議，立委要求相關單位查明。衛福部及警政署今晚表示，可截圖存證向「性影像處理中心」申訴，違法個案將追查法辦。

近日有網友在噗浪、Dcard、臉書（Facebook）等社群平台發文指出，臉書出現多個開頭名為「Risu」的社團，標榜自拍外流、未滿18不准進、前任自拍流出，更透過Risu短網址上大量分享未經當事人同意的私密照或影片，藉此規避Meta公司的查緝。

立委今天發函衛福部、警政署，要求查明社團管理員及散布者是否違法，並提醒民眾切勿觸法。

針對近日社群網站外流社團案件，衛福部今晚建議，被害人發現性影像未經同意外流，可不動聲色快速截圖保留證據，包括群組名稱、散播者帳號名稱、影像被張貼網址、網站名稱，並向「性影像處理中心」提出申訴。性影像犯罪行為最重可罰5年有期徒刑，民眾勿以身試法。

警政署刑事局告訴中央社記者，若相關影片違反兒少法規定，下架機制由主管機關衛福部處理；目前尚未接獲相關被害人報案，針對違法散播、拍攝等情事者，會針對個案狀況進行追查，有明確違法者將依法送辦。

衛福部 自拍 社群

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