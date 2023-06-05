老師要女學生當小三還說「不講誰知道」 法院認解聘剛好

宜蘭一所私立中學林姓教師兩度猥褻女學生還摸到「內側恥骨」，學校性別平等教育委員會認定林強制猥褻，林遭解聘。林主張刑事調查獲不起訴，提確認僱傭關係存在訴訟，宜蘭地方法院駁回；林上訴，台灣高等法院再次判他敗訴。

女學生在初次被林要求跟他搞地下情時，曾問「你有小孩和老婆」，林竟說「沒關係啊，不講誰都不知道」。

林原擔任女學生高一班級晚自習督導教師，但學校在2019年1月接到學生家長申請調查，便交由性平會處理。女學生指控，2018年12月17日第九節恰遇林姓老師，林稱有事要與她討論，要求前往物理實驗室，當天兩人並肩坐在講台聊天，對方卻突然說「我喜歡妳」，還拉她的手摸他的生殖器，她腦筋一片空白。因走廊傳來腳步聲，林才鬆手。

2019年1月16日清晨，女學生結束喪假，林與女學生事前電話確認，雙方約定地點、時間，由他接送女學生回學校。女學生指林在駕車過程中，伸右手隔著她外褲撫摸左大腿內側恥骨；林又在買早餐返回車上之時，轉身逼近坐在右前座的她，二人臉龐幾乎正面貼近，女學生不斷向後退縮，林才說「我嚇到妳了」。但車子快抵達學校時，林卻親吻女學生額頭與髮際。

平時，林也頻繁傳簡訊給女學生，內容包括「想我啊」「小美女醒了沒？」「bye-bye小可愛」，宜蘭地院民事庭認定林性騷擾屬實，情節重大。

宜蘭地院指出，校方解聘適法妥當，並認為女學生縱使仍與林有一定互動，原因可能是教學事務、懼於權威、念及舊情等，不能因此認定林沒有性騷擾。雖然檢方處分不起訴，宜院說明刑事的認定不拘束民事訴訟，林主張應依不起訴處分而判他勝訴無理。