臉書散播私密影像 月申訴破百

法務部主任檢察官朱華君（左一）、內政部警政署防治組副組長斯儀仙（左二），以及保護司司長張秀鴛（右一）召開記者會，提醒國人對於性影像的法律認知。記者邱宜君／攝影 「自拍外流」、「前任自拍外流」。近兩年臉書出現數十個色情粉專社團，不肖版主利用短網址、限時發布等方式躲避審查，散播來路不明私密性影像。

根據統計，去年三到五月，衛福部收到一○三名成年性影像被害人申訴；今年三到五月案件激增到五二七人，每個月申訴人數高達一、兩百人，其中以「視訊裸聊」案件最多，對方錄影後，在網路散布。

部分網友為此發起「反擊性暴力行動」，號召民眾勇於舉發不肖色情粉專，衛福部也呼籲被害人向「性影像集中處理中心」申訴並報警，調查屬實會立刻要求下架。

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛說，申訴案件增加，和手機、網路等科技的普及有關，今年相關法規修正生效、成立處理中心，民眾有求助管道，而幾起重大新聞，在名人呼籲下，被害人也較以往勇於求助。

兒少性影像被害人部分，去年三到五月有卅六名被害人申訴，今年三到五月增為八十三人。張秀鴛分析，人數成長是因愈來愈多家長報警，警政受理後會要求網路業者下架。

張秀鴛說，目前刑法、犯罪被害人權益保障法，性侵害犯罪防治法、兒少性剝削防制條例「四法聯防」，不只偷拍有刑責，分享、下載、換臉、無故持有兒少性影像，均需負起刑責，最高可關五年。

張秀鴛提醒，被害人若在網路發現自身不雅影像，可先截圖保留證據，包括群組名稱、散播者帳號名稱、影像被張貼網址、網站名稱，向「性影像集中處理中心」提出申訴。處理中心將要求網站經營者限制瀏覽或者下架內容，另協助當事人依自身意願，提出刑事告訴。

一般民眾若看到有害兒少身心發展之網際網路內容，則可向「iWIN網路內容防護機構」申訴。