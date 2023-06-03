海外遇性騷…在「非國土」發生桃市府不罰 空服員提訴願

桃園市空服員職業工會爆料，指今年三月兩名國籍航空空服員在外站飯店遭同一名男同事言語性騷擾，要求主管機關開罰。圖／桃園市空服員職業工會提供 民進黨性騷擾案引發關注，昨也傳出兩名國籍航空空服員在外站飯店遭男同事性騷擾，事後公司認定屬實記過懲處，但桃園市政府卻以「發生地不是中華民國領土範圍，無裁罰權」為由，拒絕開罰加害者。桃園市空服員職業工會昨表示，行政機關推諉卸責，已向中央主管機關提出訴願。衛福部表示，性騷事件具延遲效應，沒有「非國土」疑慮。

桃園市空服員職業工會指出，今年三月有兩名國籍航空空服員在外站荷蘭的飯店遭同一名男同事言語性騷擾，向公司申訴已認定屬實，對該名男同事記過懲處。因該男已是累犯，工會協助向桃市府申訴，要求依性騷擾防治法開罰加害者。

不料，桃市府卻表示「發生地點為外站飯店，不是中華民國領土範圍，故無裁罰權」，讓當事人無法接受。

桃園市空服員職業工會昨指控，加害者無論在任何地點性騷擾，皆已造成受害者身心創傷，且整個調查過程、違法行為導致的後果，都是發生在台灣，已向衛福部提出訴願，並啟動抗爭基金協助受害者提出民事訴訟。

衛福部保護司長張秀鴛表示，該案原由桃市府衛生局處理，桃市府原認定「非國土不罰」，且認為應按性騷擾防治法處置，保護司昨與桃市府聯繫，經調查，案件發生在某餐廳，而非與航空公司簽訂合約的外站宿舍，故應屬一般性騷擾案件，以性騷擾防治法處理。

張秀鴛說，性騷事件具延遲效應，空服員回到台灣仍因此心生恐懼，應沒有「非國土」疑慮。目前衛福部審議會議還未召開，會將相關認定意見轉達給衛福部的訴願委員參考。