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曾獲蔡總統賞識！「厭世工程師」襲胸少女、外流私密照道歉了
網路插畫家「厭世工程師」被外拍小模控訴長期性騷擾、外流他人私密裸照，對此，「厭世工程師」發文道歉，「很抱歉我辜負了各位粉絲的期望」接著緊急關閉粉專，同時，蔡英文總統曾公開點名肯定他的作品也被翻出。
「厭世工程師」發文承認，「這次的事件，我想跟各位道歉，主要是我在圈內活動時，沒有嚴禁嚴格的遵守最基本的原則，也就是『知情同意』，再次跟各位被我所傷害的人道歉」。
由於「厭世工程師」常於網路為議題發聲，4年前曾獲總統蔡英文點名賞識，在臉書開了相簿名為「民主和自由」專門放台灣優秀創作者的作品，「你們天馬行空的創作，自由自在地『玩』總統，就是台灣最珍貴的價值」。
桃園市議員林昭印臉書發文梳理時間軸，綠營側翼「厭世工程師」近日爆發將私密裸照外流供人欣賞，還伸進內衣襲胸未成年，而且當事人5月26日還在罵國民黨仇女，5月30日就爆發醜聞道歉關粉專，一切都是「業力引爆」，聲稱會積極找受害者溝通，「拜託真的不要，想想都覺得你超恐怖的」。
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