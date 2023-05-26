不管室友與閨蜜同睡一床 男子暗夜伸狼爪換來8年徒刑
蘇姓男子見女室友的閨蜜到租處借宿，竟起色心，偷偷進入室友房內，不管室友與閨蜜同睡一張床，掀開被褥就對室友的閨蜜伸出狼爪，指姦性交得逞。室友的閨蜜事後控告他妨害性自主罪，高雄地方法院重判他8年徒刑。
判決指出，蘇姓男子在高雄市新興區租屋，同屋還有1名女室友分租房間；去年6月5日晚間，女室友的閨蜜因端午節放假，去借宿一晚，3人聊天到隔日凌晨，女室友和她閨蜜鎖門就寢後，蘇拿房門鑰匙，悄悄開啟室友房門摸進房內，見室友和閨蜜同睡一床，竟蹲在床邊掀開被褥，對室友的閨蜜上下其手。
室友閨蜜聽見房門被打開驚醒，但只瞇眼裝睡，發覺蘇摸她的大腿、臀部、胸部，竟對她指姦性交，她擔心蘇帶凶器，一再翻身抗拒，並抓身旁好友，但好友服安眠藥沒醒來，令蘇猥褻得逞，在蘇離開房間後，才搖醒好友。好友驚悉蘇趁她們入睡申狼爪，起床出房門怒罵蘇，並報警查辦蘇。
蘇在法院審訊時，稱摸室友的閨蜜，閨蜜沒有反應或掙扎，認為沒違反室友閨蜜的意願。但合議庭法官認為，蘇侵入他人房間，在女子以轉身、翻身、抽離身體等反抗動作抗拒他，仍違反女子的意願，對女子強制性交，使女子受嚴重心理恐懼，依侵入住宅強制性交罪，處8年徒刑。全案可上訴。
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