嘉縣國小校長惹風波 1酒駕入監1涉嫌伸狼爪

嘉義縣國小校長近來風波不斷，前賴姓國小校長因酒駕被判6個月徒刑，因已4起酒駕，4月入監服刑；今天又爆出某國小校長8年前涉嫌對1名女童伸狼爪，校長已請假靜待調查。

前嘉義縣某國小賴姓校長去年11月酒駕被判6個月徒刑，嘉義地檢署執行檢察官以賴男酒駕已第4次，難收矯正效果，不准易科罰金及易服社會勞動，通知賴男於今年3月2日至嘉檢報到入監服刑；賴男以母親不良於行，需人照顧為由，向嘉義地院提出聲明異議。

嘉義地方法院認為，賴男尚未提出易科罰金或易服社會勞動聲請，檢察官則直接通知需入監服刑，與正當法律程序未盡相符，因此，裁定撤銷賴男不准易科罰金及易服社會勞動的執行處分。

嘉義地檢署今天指出，檢察官事後再度通知賴男到案說明，檢方仍認為賴男已4犯酒駕紀錄，若不入監服刑，實在難有矯正效果，因此，已於4月間將賴男發監執行。

另外，嘉義縣某國小校長今天被爆料，8年前在某國小擔任校長時，涉嫌對1名高年級女童性侵或猥褻的舉動，因校長近來又試圖聯繫目前就讀大學的女生，這名女大生不堪其擾，日前在其他縣市對這名校長提告。

嘉義縣教育處表示，日前接到通報後，已令這名校長請假靜待調查，由主任暫代校長職務；教育處召開性平會議，目前還在調查階段，至於會議內容及校長是否涉及性侵或猥褻，則未進一步透露。

嘉義縣政府回應，針對某校長疑涉性平事件，縣府接獲通報後，第一時間就啟動行政調查機制，調查小組將秉持客觀、公正、專業原則，給予雙方當事人充分陳述意見及答辯機會。