國小遭性侵 18年後提告 狼父重判

台南一名父親18年前性侵讀小三的女兒，多年後經通報重啟調查，遭重判7年6月徒刑。 示意圖／本報資料照

台南一名父親十八年前對妻子施暴，趁妻子回娘家居住期間，性侵才讀小三的女兒，多年後女兒在教會分享性議題時，說出遭父親性侵一事，經通報後重啟調查，台南地院審理認為，父親對未滿十四歲女子犯強制性交罪，重判七年六月徒刑。

法院審理時，父親矢口否認犯行，他辯稱當時心情不好，常常喝得很醉，不記得晚上有叫女兒到房間內，或者有對她性侵害。

女兒指證，那時媽媽被爸爸家暴，媽媽自己搬回娘家，爸爸就叫她進房間，還跟她說現在要跟她做的事就叫作做愛，她當時不知道是什麼意思，但有說「不要」，並在性侵前有大哭，爸爸當時沒有反應，繼續性侵她。

過一段時間後，媽媽從娘家回來，她跟媽媽說，爸爸有脫她褲子，因為當時不知如何描述那個行為，沒有跟媽媽講清楚，所以媽媽以為只有被性侵一次，此事就不了了之。

國小老師說，有天早上女童一直上廁所，然後就問了女童，沒想到女童馬上落淚，因為知道女童母親那陣子回娘家住，因而詢問是不是爸爸碰到她尿尿的地方，然後她就點頭，校方立即跟媽媽聯絡。

母親指出，女兒念小三時，老師有打電話給她，說女童尿尿會紅紅的，她當時趕緊回家，社工介入後，她那時想原諒被告一次，還跟被告說「女兒是來疼的，不是來傷害的」；最近被告打電話給她，質問這件事為何又掀起？她跟被告說，女兒已經長大，可以決定要怎麼處理。