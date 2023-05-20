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「一句話就可以封殺妳」 保全約少女強拍裸照還性侵

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「攝影師一句話就可以封殺模特兒在圈子內的發展」，姚姓男保全去年6月間誘使憧憬成為網紅的少女，約在摩鐵內拍攝裸照，再上傳收費社群牟利，還以調整拍照姿勢為由性侵得逞，少女不甘受害報警，發現另少女也受害。法官認他犯以脅迫使少年被拍攝性影像罪等3罪，應執行8年。

檢警調查，姚男去年6月間經由IG、臉書社群軟體，認識兩名未滿18歲的少女，利用兩少女有明星夢，陸續邀約兩少女拍攝大尺度照片。姚男以互惠拍攝為由，去年6月22日晚間8時邀約少女前往台南中西區一摩鐵房間內拍攝。

但因少女拒絕拍攝裸露胸部及下體照片，他為達拍攝目的，恫嚇「攝影師一句話就可以封殺模特兒在圈子內的發展」、「妳這樣的模特兒，沒有攝影師願意幫妳拍，只有我可以幫妳，以後也只能找我幫妳拍」等語。

而少女因嚮往從事模特兒工作，且不熟悉業界的拍攝規則，雖心生畏懼，仍依其指示擺出引誘姿勢，並裸露其胸部、下體，任由姚男拍攝。姚男更以調整拍照姿勢時，違反其意願，強行以手指插入下體。

少女不甘受害，報警處理，警方持搜索票前往姚男台南住處搜索時，查扣相關影像等證物，進而查出同年6月26日20時22分，他也以相同手法邀約另名少女到北區摩鐵房間內拍攝，並與女方達成拍攝露點照片報酬為7千元，後續獲利則由2人均分，引誘女方同意被拍攝。

姚男坦承犯行，與兩少女證述情節相符，且雙方相關通訊軟體對話截圖、姚男申辦付費型社群軟體翻拍照片等證據佐證，認事證明確。

台南地院審酌，姚男以脅迫方式使少女，及意圖營利引誘使另少女被拍攝性影像行為，戕害兩少女身心健康，危害其未來人格健全發展外，還以手指侵插入生殖器方式為強制性交行為，侵害其性自主權，甚有可責。

法官認他犯以脅迫使少年被拍攝性影像罪處7年2月，又犯成年人故意對少年強制性交罪處3年2月，又犯意圖營利引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪處3年2月，應執行8年，可上訴。

台南地院認姚男犯以脅迫使少年被拍攝性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪、意圖營利引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，應執行8年。圖／本報資料照
台南地院認姚男犯以脅迫使少年被拍攝性影像罪、成年人故意對少年強制性交罪、意圖營利引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，應執行8年。圖／本報資料照

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