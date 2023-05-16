酒吧內強舔女服務生下體 還淫稱「我就用一下」遭判刑

鍾姓男子去年4月與朋友前往新竹市勝利路一間酒吧開包廂飲酒作樂，卻趁其他人都先行離開後，竟抓住入內的女服務生，試圖解開她的上衣鈕扣，隨後還扒下女服務生褲子，將頭埋入狂舔，嚇得女服務生趁隙用手機求救。鍾男事後始終否認犯行，卻被驗出女服務生下體有鍾男的DNA。新竹地院依犯強制性交未遂罪，判鍾男1年8個月有期徒刑。

據判決書指出，這名一名從事綁鐵師傅工作的鍾姓男子，去年4月20日凌晨在酒吧飲酒後，沒有與朋友一同前往海底撈吃宵夜，反而留在2樓包廂內，看到在場僅剩女服務生小芸（化名），竟以想睡覺為由，先將頭靠在小芸肩膀，並試圖以手解開小芸的上衣扣子，立刻遭到小芸拒絕，沒想到鍾男徒手強行拉扯小芸的褲子，強脫她外褲及內褲，小芸雖一再掙扎，仍遭鍾男強脫褲得逞。

據判決書，鍾男脫去小芸的內褲後，口中還念到「我就用一下，我不要進去」，隨將頭靠近小芸下體，不斷舔舐小芸，小芸在掙扎中取得自己手機對外求救，鍾男見狀才停止行為、逃離現場。

小芸指出，過程中她不斷掙扎，内褲已經扯掉1隻腳，只剩1腳還勾著一半，哀求鍾男不要這樣，鍾男回覆她稱「不要進去，用嘴巴就好」，雖然有喊救命，但當時有音樂又有隔音，外面聽不到，鍾男硬把她腳掰開舔下體，直到過程中趁機拿到手機，打給同事求救，鍾男見狀飆罵髒話，隨後起身拿了手機就跑。

鍾男否認犯行，辯稱當天只有喝2、3杯酒，喝完之後就叫計程車離開，過程中沒有與小芸交談、沒有肢體接觸，更稱「我不曉得告訴人為什麼會指述我試圖性侵她」，並指出酒吧事後有來要紅包，如果有給，就會去警察局說是男女朋友銷案。

不過小芸指證歷歷，還詳細描述鍾男如何犯案，小芸的同事也出庭作證稱事發時曾接到小芸來電求救，趕回酒吧時只見小芸坐在沙發上一直哭，後來陪同小芸到附近的國軍新竹醫院驗傷，結果發現，小芸的外陰部驗出男女DNA混合，其中男性DNA與鍾男唾液DNA比對兩者相符。

法官認為，鍾男坦承是第一次去這間酒吧，之前也沒有消費糾紛或與人恩怨，且鍾男當天在酒吧僅消費1萬多元，酒吧沒有動機為了錢財無端構陷鍾男，且鍾男沒有出眾外貌、身型足引起他人為此大費周章虛構故事。