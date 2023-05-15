暗戀同事 廁所偷拍4年半

台中市張姓工程師涉嫌偷拍女同事如廁長達4年半，台中地院判他1年徒刑。圖／本報資料照 張姓工程師暗戀公司一名女同事，在公司廁所置物架的底板安裝針孔偷拍對方如廁，時間長達四年半，直至去年東窗事發。警方在張住處查扣硬碟，全是該女同事如廁畫面，共二五三段；被害人事後身心受創辭職，張男也被公司開除，台中地方法院依妨害秘密罪判張男一年徒刑。

判決指出，卅八歲張男原是台中某電機工程公司工程師，他暗戀公司一名四十四歲女同事，二○一七年十二月十八日起，趁上班時在公司男女共用廁所內置物架底板裝設密錄器，偷拍女同事如廁，下班後再把偷拍物品取回。

張男犯行持續四年半，直至去年五月廿三日被其他女同事發現密錄設備，報警調查，當天除了四十四歲女同事之外，有三名女子上廁所也被偷拍。

警方查出是張男所為，持搜索票至張男住處搜扣一個硬碟，裡面全是四十四歲女同事如廁畫面，畫面多達二五三段。

張男稱因喜歡女同事才偷拍，事後被開除，女同事因身心受創辭職，不願和解，法院依妨害秘密罪判張男一年徒刑，另三名女同事偷拍部分判拘役卅天，得易科罰金。可上訴。