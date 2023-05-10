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男高中生搭訕被拒 強拉少女及打傷女子 今落網說後悔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男高中生，8日晚上先搭訕少女時，涉嫌動手拉她和抱她；不久又搭訕和20多歲女子，涉嫌動手打傷她。警方今天和家長到他就讀的學校，再他回警局調查。少年坦承涉案，並對動手拉扯少女，還打傷女子感到後悔。警方偵詢後，依妨害自由、傷害罪嫌送少年法庭審理。

1名女子8日晚上出門購買蛋糕，想為自己慶生時，遇到陌生少年搭訕，想要離開時遭打傷，打電話向爸爸求救。

女子的爸爸昨天說，趕到現場看到女兒滿臉是血，左眼球明顯出血，先到附近里長服務處冰敷再送醫，斷層掃描左眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，須開刀治療，氣慎一個好好的女兒出門買東西，竟在街頭受到這麼嚴重的傷害。

警方接獲報案，查出17歲男高中生涉案。他在搭訕這名女子被拒，動手打傷她之前，在附近的香雞排攤位前，搭訕1名買小吃的少女。在攤位前等少女買好東西要離開時，上前找她說話，少女不認識她，想要離開，少年動手拉她、抱她。

賣鹽酥雞的女老闆今天說，一開始以為兩個人認識，相互嬉鬧，後來看到少女呼叫，還緊握攤車鐵柱，不想被少年拉走，才發現不對勁，出面制止，少年才離開。只是少女看起來還是很害怕，因為少年一度又折返，擔心他會在附近徘徊，不敢獨自走路回家，怕會再遇上他。過了一段時間，才由業者的丈夫護送回家。

基隆市議員吳驊珈昨天在議會表示，女子外出買東西，拒絕陌生男子搭訕竟被打傷，要求警方加強維護治安。有人把少女在香雞排攤位遭少年拉扯畫面，上傳社群軟體臉書、LINE「黑色豪門企業」，多名網友下載轉傳，提醒民眾注意安全。

警方查出少年身分後，今天向法院聲請同行書，並聯絡少年的家長，一起到少年就讀的學校。少年配合前往警局接受調查。據了解，少年個性較內向，當晚在安一路想要搭訕認識異性，很後悔一時情緒控制不住，動手打傷對方。家人則說，少年平時很乖，那晚可能「煞到」才會出狀況。

基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕飽受驚嚇，最後由業者護送回家；圖非當事人少女。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕飽受驚嚇，最後由業者護送回家；圖非當事人少女。圖／取自社群媒體黑色豪門企業

基隆 爸爸

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