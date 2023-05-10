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基隆少女遇搭訕飽受驚嚇 攤商護送才敢回家

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名少女前晚外出到香雞排攤車買小吃時，遇到陌生少年尾隨攀談，少女買好要離開時，少年動手拉她、抱她。賣鹽酥雞的女老闆今天說，一開始以為兩人認識在嬉鬧，等少女求助才知道被騷擾。少女飽受驚嚇，最後是由她的丈夫送她回家。

有人上傳少女被人騷擾畫面到社群軟體臉書、LINE「黑色豪門企業」，不少網友下載轉傳，提醒民眾注意安全。

警方查出，這名少年搭訕少女「失敗」後，在不遠處又搭訕1名20多歲女子，女子想離開，遭他強拉走向路旁較偏僻的階梯處，女子抗拒，被他打傷。

網路轉傳的影片顯示，少女在香雞排攤位前等待時，戴口罩、穿著黑色T恤的涉案少年站在她身後。等到她拿到小吃要離去時，少年近身跟她說話，還動手拉他、抱他。少女大聲喊叫，並拉住攤架的柱子抗拒，女老闆介入，嫌犯才離去。

香雞排女老闆今天說，嫌犯離開現場之後，少女還是很害怕，因為嫌犯一度又折返，擔心他在附近徘徊，擔心又遇到他，所以不敢獨自走路回家。過了一段時間，才由她的丈夫送少女回家。

基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕飽受驚嚇，最後由業者護送回家；圖非當事人少女。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕飽受驚嚇，最後由業者護送回家；圖非當事人少女。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業
基隆市1名少女晚間出門買小吃時，遭陌生少年搭訕並上下其手，飽受驚嚇。圖／取自社群媒體黑色豪門企業

老闆 雞排 小吃

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