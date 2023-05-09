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與男友做不如賣淫？ 高院痛批「雞頭」摧毀學生道德觀

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子羅吉章4年前在臉書上化名「宋詩喬」，引誘女國中生援交4次，其中3次的男客都是他本人，女學生母親發現後報警。羅遭查獲後，另以「喬姐」帳號恫嚇女學生撤告，否則「魚死網破」，一審依引誘少年為有對價之性交行為罪、恐嚇危安置罪判羅5年10月徒刑，台灣高等法院今改判刑5年9月。

羅吉章2019年5月間使用「宋詩喬」名義攀搭當時還在讀國中的被害人，並說「妳有沒有想自己賺取零用錢就好」、「2小時就賺到3000～4000」、「去汽旅內就是一般男女朋友會做的事，與其跟男友做，不如先配合兩小時賺4000」，還說「一個乾哥對妳在高中三年會有很大的幫助」。

2019年至2020年間，女學生共受誘性交易4次，交易金額在3、4千元之譜，其中3次的男客就是羅本人，另一次男客身分不詳。

因女學生的母親察覺她怪怪的，檢查女兒手機後才發現這狀況，2021年2月2日帶著女兒到警局報案，對「宋詩喬」與男客提告。警方循線查獲羅，通知羅於同年9月12日到警局作筆錄，羅在9月18日早上再用「喬姐」化名傳送訊息要女學生撤告，揚言不照辦就公開她的影片、照片。

羅吉章僅坦承3次性交易，但高院審理認定「宋詩喬」、「喬姐」都是他杜撰的人物，羅確實以假身分引誘、媒介女學生性交易並恐嚇。

高院認為羅吉章為了自己的慾望，把女學生視為玩物，以金錢利誘，用假身分逐步獲取對方信任，摧毀少女「道德觀」並妨害她身心、人格發展，被告後還威脅對方撤告，犯行嚴重。在衡量羅的犯罪手段、家庭等一切情狀後，判他5年9月徒刑。

男子羅吉章在臉書上化名「宋詩喬」，引誘女國中生援交4次，其中3次的男客都是他本人。羅遭警查獲後，另以「喬姐」帳號恫嚇女學生撤告，一審依引誘少年為有對價之性交行為罪、恐嚇危安判羅5年10月徒刑，台灣高等法院今改判刑5年9月。示意圖／ingimage
男子羅吉章在臉書上化名「宋詩喬」，引誘女國中生援交4次，其中3次的男客都是他本人。羅遭警查獲後，另以「喬姐」帳號恫嚇女學生撤告，一審依引誘少年為有對價之性交行為罪、恐嚇危安判羅5年10月徒刑，台灣高等法院今改判刑5年9月。示意圖／ingimage

性交易 恐嚇 援交

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