與男友做不如賣淫？ 高院痛批「雞頭」摧毀學生道德觀

男子羅吉章4年前在臉書上化名「宋詩喬」，引誘女國中生援交4次，其中3次的男客都是他本人，女學生母親發現後報警。羅遭查獲後，另以「喬姐」帳號恫嚇女學生撤告，否則「魚死網破」，一審依引誘少年為有對價之性交行為罪、恐嚇危安置罪判羅5年10月徒刑，台灣高等法院今改判刑5年9月。

羅吉章2019年5月間使用「宋詩喬」名義攀搭當時還在讀國中的被害人，並說「妳有沒有想自己賺取零用錢就好」、「2小時就賺到3000～4000」、「去汽旅內就是一般男女朋友會做的事，與其跟男友做，不如先配合兩小時賺4000」，還說「一個乾哥對妳在高中三年會有很大的幫助」。

2019年至2020年間，女學生共受誘性交易4次，交易金額在3、4千元之譜，其中3次的男客就是羅本人，另一次男客身分不詳。

因女學生的母親察覺她怪怪的，檢查女兒手機後才發現這狀況，2021年2月2日帶著女兒到警局報案，對「宋詩喬」與男客提告。警方循線查獲羅，通知羅於同年9月12日到警局作筆錄，羅在9月18日早上再用「喬姐」化名傳送訊息要女學生撤告，揚言不照辦就公開她的影片、照片。

羅吉章僅坦承3次性交易，但高院審理認定「宋詩喬」、「喬姐」都是他杜撰的人物，羅確實以假身分引誘、媒介女學生性交易並恐嚇。