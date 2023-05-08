他在夜店外將她衣服脫光 騙法官想阻止「撿屍」判4年半

簡姓男子在夜店附近見酒醉吸毒的女子獨處，下手性侵；法院審理，簡辯稱他在好心阻止別人「撿屍」，被害女子證稱反抗時，簡說「再一下就好」，台北地院審理，採被害人證述，依乘機性交罪判簡有期徒刑4年6月。可上訴。

2021月1月3日凌晨3時許，簡在台北市信義區夜店旁的天橋上，見坐臥在天橋階梯的被害女子一人獨處，意識不清，他來回上下天橋數次觀察被害人周邊動靜，將她帶往隱蔽處。檢方指控，簡將她拉在自己大腿上，將她的連身裙自雙肩往下脫，再褪去內衣、內褲後，以手撫摸並親吻她的雙乳，最後指侵對方。

被害人因疼痛驚醒，以手推、腳踹想掙脫，簡不罷手，對被害人說「一下下就好，再一下下就好」，被害人後來衣衫不整爬至天橋樓梯呼救，檢警查辦，將簡起訴。

簡辯稱，「我假日都會去案發地點，制止那些要撿屍回家的人」，他當天是想把被害人搖醒，還按摩她的脖子；他會在天橋樓梯上上下下三次，就是因為怕被害人被其他人「撿屍」。

被害女子稱，她離開夜店去天橋吹風，有印象有男的正在摸她、勾她、弄她，還一直親她的嘴巴、臉部、胸部，用手指插進她的下體；她只覺得下體很痛，簡卻說「一下下就好，再一下下就好」，歷次供述都具體、明確 。

法官認為，簡自稱在阻止他人「撿屍」，且發現後會報案，但證據卻顯示，簡在被害人衣衫不整時，不但沒有逮捕侵犯被害人的人，反而等被害人受侵犯後為其穿衣，有悖常理，採信被害人說詞。