快訊

另一種西方左翼的反戰論：反美帝、也該反對俄國擴張

史上最大法拍登場！華映龍潭廠底價162億 超越「信義最貴停車場」

CBA／陸媒爆劉錚將重返台籃 確定不與上海隊續約

他在夜店外將她衣服脫光 騙法官想阻止「撿屍」判4年半

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

簡姓男子在夜店附近見酒醉吸毒的女子獨處，下手性侵；法院審理，簡辯稱他在好心阻止別人「撿屍」，被害女子證稱反抗時，簡說「再一下就好」，台北地院審理，採被害人證述，依乘機性交罪判簡有期徒刑4年6月。可上訴。

2021月1月3日凌晨3時許，簡在台北市信義區夜店旁的天橋上，見坐臥在天橋階梯的被害女子一人獨處，意識不清，他來回上下天橋數次觀察被害人周邊動靜，將她帶往隱蔽處。檢方指控，簡將她拉在自己大腿上，將她的連身裙自雙肩往下脫，再褪去內衣、內褲後，以手撫摸並親吻她的雙乳，最後指侵對方。

被害人因疼痛驚醒，以手推、腳踹想掙脫，簡不罷手，對被害人說「一下下就好，再一下下就好」，被害人後來衣衫不整爬至天橋樓梯呼救，檢警查辦，將簡起訴。

簡辯稱，「我假日都會去案發地點，制止那些要撿屍回家的人」，他當天是想把被害人搖醒，還按摩她的脖子；他會在天橋樓梯上上下下三次，就是因為怕被害人被其他人「撿屍」。

被害女子稱，她離開夜店去天橋吹風，有印象有男的正在摸她、勾她、弄她，還一直親她的嘴巴、臉部、胸部，用手指插進她的下體；她只覺得下體很痛，簡卻說「一下下就好，再一下下就好」，歷次供述都具體、明確 。

法官認為，簡自稱在阻止他人「撿屍」，且發現後會報案，但證據卻顯示，簡在被害人衣衫不整時，不但沒有逮捕侵犯被害人的人，反而等被害人受侵犯後為其穿衣，有悖常理，採信被害人說詞。

判決書指出，簡趁被害人施用毒品、酒醉意識不清時乘機性交，犯後飾詞否認，不見悔意，審酌犯罪動機、目前從事快遞、未與被害人和解，依法量刑。

簡姓男子在夜店附近見酒醉吸毒的女子獨處，出手性侵；法院審理，簡辯稱他是好心阻止別人「撿屍」，被害女子證稱反抗時簡說「再一下下就好」。圖／示意圖
簡姓男子在夜店附近見酒醉吸毒的女子獨處，出手性侵；法院審理，簡辯稱他是好心阻止別人「撿屍」，被害女子證稱反抗時簡說「再一下下就好」。圖／示意圖

夜店 意識 毒品

延伸閱讀

歐洲三大夜店重鎮　跑趴、聽音樂、享美食統統有

餐酒館聚會暢飲隔天妻子出門上班 閨密夫在家撿屍酒醉女

捲拿假包疑雲！王思佳夜店遇「撞鞋」　一句話狠打臉

超商前活春宮！男店員疑撿屍醉女 路人冷漠未制止惹議

相關新聞

他在夜店外將她衣服脫光 騙法官想阻止「撿屍」判4年半

簡姓男子在夜店附近見酒醉吸毒的女子獨處，下手性侵；法院審理，簡辯稱他在好心阻止別人「撿屍」，被害女子證稱反抗時，簡說「再...

碩士生開「真人實戰性愛教學」課送法辦 法官判決無罪！

徐姓大學碩士生在個人工作坊擔任講師，開班教授性愛課程，主打真人實戰，親自示範對裸露下體的廖姓男模特兒按摩、口交，檢察官依...

老公讓別的女人有「被愛的感覺」 妻崩潰求償僅獲賠20萬

楊姓男子劈腿何姓女子，楊妻無意間從丈夫從手機發現兩人親密交往，除互稱「老公、老婆」、上摩鐵，還出現「謝謝你讓我有被愛的感...

拍屁股打招呼惹怒女友人 高雄男被告性騷擾

高雄王姓男子去年5月到夜市拜訪女性好友，看到對方在忙，卻趁機從後面拍女方屁股，嚇得對方當場翻臉，王男被告後供稱是「打招呼...

夜唱狂歡3小時回家 男竟想脫褲性侵強制性交未遂起訴

詹姓男子約女網友夜唱，在ＫＴＶ歡唱3小時就近到女網友家，不料詹男疑為滿足自己性慾，涉嫌強吻女網友，要求打手槍，還企圖脫褲...

人妻全身脫光跳舞賺小費 男子申請離婚法院裁准

台東男子阿明（化名）多年前到中國大陸與小莉（化名）結婚，小莉為賺錢到小吃部脫衣陪酒，某日為賺小費，全身脫光跳舞時被警查獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦