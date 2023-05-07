夜唱狂歡3小時回家 男竟想脫褲性侵強制性交未遂起訴

詹姓男子約女網友夜唱，在ＫＴＶ歡唱3小時就近到女網友家，不料詹男疑為滿足自己性慾，涉嫌強吻女網友，要求打手槍，還企圖脫褲性侵，幸好女網友奮力抗拒。士林地檢署偵結，依強制性交未遂罪嫌起訴詹男。

起訴指出，23歲詹男去年在交友軟體認識女網友，8月間約出見面夜唱，從凌晨2點歡唱到5點離場，就近回到女網友家，不料詹男涉企圖脫褲性侵。

當日夜唱後，女網友好心讓詹留住，詹男卻強吻她耳朵、胸部，還要求替他打手槍、摸下體，最後詹男甚至企圖脫褲性侵。女網友遭遇危險不斷掙扎，奮力抗拒，詹男才罷手。女網友面對侵犯事件，事後傳訊息質問詹男，也向朋友訴苦，朋友陪她報警提告。女網友依程序至醫院驗傷，醫院受理疑似性侵害驗傷診斷書，記載胸部有多顆小紅疹。