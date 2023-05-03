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收容少女從事性交易 台南情侶檔因這原因獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

洪姓男子與鍾姓女友在台南永康開設養生會館非法收容1名未成少女，與男客性交易約2個多月，洪男每次抽取600元營利，經查少女為賺取金錢而自願從事性交易，台南地院認洪、鍾女意圖營利而容留使少年為有對價性交及猥褻行為，分處2年、1年8月，均獲緩刑，沒收所得14萬多元。

檢警調查，鍾女為養生會館的登記負責人，洪姓男友則為實際負責人，兩人均負責招攬客人、排班及發放薪資。而現場查獲與男客性交的女子，於2020年8月30日至同年11月2日為未滿18歲少女，洪、鍾女接續媒介、容留她在養生會館內與不特定男客從事有對價的性交及猥褻等行為，全套收費3000元至3500元、半套則收費1300元至1800元，洪均從每次收費中抽取600元營利，餘款由少女分得。

2020年11月3日起至同年月15日，女子已滿18歲，洪、鍾女接續媒介、容留她在養生會館與不特定男客，從事與有對價的性交及猥褻行為，洪男也均從每次收費中抽取600元營利，餘款由女子分得。

洪、鍾女均坦承犯行，與女子及證人陳述情節相符，認事證明確。台南地院認2人為圖私利，曾在女子仍未滿18歲期間，罔顧其身心發展健全而為本件犯行，很不應該。然而，2人偵查及審理中均對犯罪情節坦承不諱，未飾詞企圖掩匿。

又女子為賺取金錢而自願從事性交易，並非遭誘騙或強制手段逼迫下所為，與人蛇集團或強逼從事性交易情狀明顯有別，再者女子在未滿18歲之前，從事性交易期間為2個月又4日，又18歲之後，從事性交易的期間為13日。法官認若科以最低法定刑度3年，猶嫌過重，犯罪情狀顯可憫恕，依法減輕其刑。

台南地院認洪意圖營利而容留使少年為有對價性交及猥褻行為處2年，緩刑5年，並應於緩刑期內提供60小時義務勞務，以及接受法治教育2場次，沒收犯罪所得14萬多元沒收。鍾女處1年8月，緩刑3年，並向公庫支付1萬元。

台南地院認洪、鍾女意圖營利而容留使少年為有對價性交及猥褻行為，分處2年、1年8月，均獲緩刑，沒收所得14萬多元。圖／本報資料照
台南地院認洪、鍾女意圖營利而容留使少年為有對價性交及猥褻行為，分處2年、1年8月，均獲緩刑，沒收所得14萬多元。圖／本報資料照

性交易 猥褻 台南

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