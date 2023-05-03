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宜蘭色男性侵按摩師不戴套 反成法官判決重要依據

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭32歲謝姓男子透過交友軟體認識從事按摩的女子阿嬌（化名），邀約到飯店房間內按摩，結束後竟強壓床上，無套性侵得逞，阿嬌告知友人並報警，檢警偵辦後提起公訴。謝男辯稱雙方是性交易，合議庭認為，若是性交易豈有不戴套的道理，判謝男違反刑法強制性交罪，處3年4月有期徒刑。

判決書指出，謝男和阿嬌在交友軟體「探探」上認識，詢問是「做純的嗎」，得到肯定答案，民國110年12月邀約到飯店按摩，2節80分鐘共4000元，按摩結束不顧阿嬌反對與掙扎，強行性交得逞，且並未使用保險套，射在體內，完事後付了4000元離開。

阿嬌表示，自己多次明說純按，按完後謝男仍執意性交，阿嬌說「沒有在做全套」，謝男反問「買了2節難道不行？」阿嬌傻眼回答「為什麼可以？」掙扎反抗不敵謝男。謝男離開後，阿嬌立刻打電話給朋友，請求幫買避孕藥和沖洗劑，朋友追問得知慘案，建議阿嬌立刻到醫院驗傷，隨後報警。

謝男辯稱，是對方主動，按摩結束後先替他手淫，隨後爬到自己身上，女上男下發生關係，她說的「不要」等語是快要高潮時的喘息助興；阿嬌雖在對話紀錄中一直提到「純按」，但從事性交易的人害怕釣魚執法，本就不會在線上對話時明說，不足作為證據。

合議庭認為謝男辯詞不足採信，其中1個關鍵是，謝男並未使用保險套，他與阿嬌此前未曾見面，假設是性交易，豈有不使用保險套的道理？加上其他證據，認定謝男性侵，依違反刑法第221條強制性交罪，判處3年4月有期徒刑。

宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影

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