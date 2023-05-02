快訊

賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 澳門當局震怒：永久禁止入境

引誘小女友拍裸照、歡愉過程 渣男狠心分手PO網判4年4月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

連姓男子交往17歲少女1個月，引誘少女拍裸照猥褻照片、影片，又拿枕頭遮少女眼睛，偷拍性交過程，分手後上傳少女的私密數位檔案到推特，供不特定人觀覽。士林地方法院審結，判連男犯使少年被製造性影像等罪，應執行4年4月徒刑。

判決指出，2021年6月透過交友軟體認識少女，加line好友後開始交往，連男明知少女17歲未成年，同年7月間傳訊息「可以給我一張妳穴穴的照片」、「那我看A片自己解決吧」，還打電話引誘少女拍下裸體等電子訊號，胸、臀、下體照共16張、1段影片。

連男在和少女交往期間，無故偷拍兩人性行為，竊錄少女非公開活動與身體隱私部位，留下18張過程照片，及1段影片。這段感情僅交往1個月，分手後連男在社群網站推特，貼文上傳少女的相關猥褻照片，供不特定多數人觀覽。

少女稱，連男當時「一直盧要看我身體，我才拍照給他」分手後4個月收到私訊，才知道私密照被po上網。發生性行為時，連男拿枕頭遮她眼睛，不知道有被拍攝。

連男辯稱「她沒有傳照片給我，是我拿她手機看到她自己有拍裸照，才請她給我照片影片」，性行為則是經過她同意才拍攝，不是偷拍。

合議庭依卷內證據，不採信連男供詞，認定他引誘少女製造猥褻行為照片、影片，又違反意願拍攝性交過程，分手後還上傳至網際網路供不特定多數人共見共聞，嚴重影響少女身心、人格發展。

合議庭，考量連男在偵、審期間，均否認全部犯行，依引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪，處1年8月徒刑，又違反本人意願使少年被製造性影像罪，處3年8月，又散布少年為性交、猥褻行為電子訊號罪，處8月徒刑。有期徒刑部分應執行4年4月。可上訴。

連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。示意圖／聯合報系資料照
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。示意圖／聯合報系資料照

偷拍 性行為 裸照 推特

延伸閱讀

嘉義縣員警涉偷拍主管 監院糾正警政署

將要參加選美比賽…美16歲少女失蹤 警方鎖定嫌犯意外發現7遺體

人夫公園纏17歲少女3小時 強抱3次認錯賠償換緩刑

工程師約未滿14歲少女到家中 性交未遂判10月

相關新聞

引誘小女友拍裸照、歡愉過程 渣男狠心分手PO網判4年4月

連姓男子交往17歲少女1個月，引誘少女拍裸照猥褻照片、影片，又拿枕頭遮少女眼睛，偷拍性交過程，分手後上傳少女的私密數位檔...

人夫公園纏17歲少女3小時 強抱3次認錯賠償換緩刑

38歲吳姓人夫在街上要求17歲少女加LINE好友，少女迫於年齡、體型弱勢無奈答應，回家立刻封鎖，沒想到一周後，2人在公園...

影／北捷29歲色男車廂襲胸 7分鐘後「抓奶抓到對方倒地」畫面曝

許姓男子去年搭乘台北捷運時性慾大發，竟在捷運車廂內，對一名陌生女子襲胸，待抵達捷運信義安和站下車，許男更誇張，在月台尾隨...

邀女網友到工作室性虐待 還辯情趣：跟她「確認」過　

劉姓男子邀約女網友到個人工作室用餐，利用獨處時性侵，除加以性虐待，另以擁有BB槍恫嚇對方，依強制猥褻、強制性交罪起訴；性...

工程師約未滿14歲少女到家中 性交未遂判10月

基隆市李姓男子上網在臉書認識未滿14歲的國中少女，後來約她到家中，未違背少女意願撫摸她，但要性交時，陰莖未能插入少女陰部...

少女在校成績優 突求助母「想看心理醫生」揭父性侵2年

彰化縣一名少女在2018年至2020年就讀國、高中時期，遭到父親撫摸胸部、陰莖插入下體性侵，時間長達2年，少女以專注學業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦