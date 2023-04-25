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高雄男警性侵轄區芳療館按摩女 給百萬元和解金保住工作

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高市警局左營警分局馬姓警員去年1月初至左營區一家芳療館消費，被控指侵越南籍女按摩師，馬被逮後否認，事後被檢方依妨害性自主罪起訴，橋頭地院審理後，依強制性交罪判刑2年，但考量馬姓員警支付100萬元和解，另宣告緩刑5年，並繳付公庫40萬元。可上訴。

檢警調查，馬姓警員前年1月從台中調至高雄，在派出所擔任制服員警，去年1月2日下午1時許，馬男到時常上門的芳療館消費，趴在床上由按摩師服務時，卻被控趁機將女方壓在床上，脫去女按摩師的衣物後，企圖逼女方為他口愛。

後來因女方不從，馬男又企圖以手指性侵私密部位，最後在以下體磨蹭女芳療師的臀部，後來因力竭休息，按摩師才有機會離開包廂向櫃台人員求救。

當時警方接獲報案後，到芳療館了解案情，發現涉案的竟是分局警員，雖馬男否認性侵，辯稱是合意，但分局仍將依妨害性自主罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，以10萬元交保候傳，並限制住居。

事後警局先對馬姓警員予以記過處分，並調往六龜警分局，橋頭地檢署調查後，發現按摩師上、下唇部皮膚、左髖骨、胸罩內側中間，都有馬男DNA反應。

檢方偵訊時，馬男也坦承按摩時，有親吻及用下體磨蹭女按摩師的私密部位，但事發前，他有先試探性地摸女方的掌心，女方也有跟他接吻，兩人屬於合意，並不是性侵。

但檢方根據證人及女按摩師供述，認為女按摩師與馬男只是一般消費關係，女方也曾在對話裡透露自己有男友，兩人並無特殊情誼存在，不可能會在上班地點與馬男發生性行為，綜合事證後依妨害性自主罪將馬男起訴。

橋頭地院審理時，馬男坦承當時確實違反女按摩師意願硬上，法官考量馬男與按摩師以100萬元和解，女方也願意原諒馬男，希望從輕量刑，給予緩刑機會，因此依強制性交罪判刑2年，另宣告緩刑5年，但馬男要繳40萬元給公庫，並完成240小時義務勞動。可上訴。

馬姓警員涉嫌性侵女按摩師，法院考量雙方以百萬元和解，給予他緩刑機會。圖／聯合報系資料照片
馬姓警員涉嫌性侵女按摩師，法院考量雙方以百萬元和解，給予他緩刑機會。圖／聯合報系資料照片

按摩 性侵

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