國三少女愛上按摩師裸照外流 她的男同學也是受害者

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓按摩師和國三少女交往又上床，結果陳男卻將女友裸照傳給少女男同學「炫耀」，陳男事後反悔，擔心男同學將裸照外流，改逼男同學全裸拍片道歉，還將到他的影片傳給3名同學，高雄高分院審理後依與未成年性交、使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑3年10月。

判決指出，陳男前年透過交友軟體認識就讀國三的少女，兩人交往後，陳男多次要求少女拍下裸照、下體照甚至洗澡影片給他觀賞，還將少女的影片、照片，傳給少女男同學炫耀。

但影像傳給少女男同學後，陳男卻反悔，擔心男同學會將女友影片、照片外流，傳訊恐嚇男同學「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，逼對方自拍全裸影片給他道歉。

原以為事情可以落幕，前年12月間，陳男發現女友幫男同學罰寫作業，不僅害少女睡不飽，還害他「背鍋」被少女阿嬤責備，於是偷偷登入少女臉書，將先前男同學拍攝的全裸道歉影片，傳給同班3名同學欣賞。

這段影片經同學流傳後，被學校發現，校方展開性平調查，發現陳男不僅要求少女拍多張裸照、影片，還曾與少女上旅館開房兩次，高雄市警局婦幼隊受理報案後，通知陳男到案。

檢警偵辦時，陳男坦承和少女上旅館開房兩次，還要她拍裸照、洗澡影片給她觀賞，並要求男同學脫光衣服拍下道歉影片。

當時少女也承認，「我傳私密照給陳男很多次，詳細時間我忘了，每次都是他用LINE要求我拍，我同意給他，我都在家用我的手機拍，有洗澡沒穿衣服的影片、還有脫掉制服、脫掉運動服脫到沒傳衣服的影片」。

高雄地方法院審理時，法官綜合相關事證，考量他與男同學達成和解，與未成年性交部分各判刑3月，製造少年為猥褻行為電子訊號罪，判1年2月，散播、脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號罪，則分別判7月、3年6月徒刑，合併應執行刑3年10月。

陳男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為一審認事用法無誤，維持原審3年10月，可上訴。

陳男引誘國三女友上床拍裸照，先將裸照外流後，又逼男同學全裸拍片道歉，被判刑３年１０月。示意圖／ingimage
陳男引誘國三女友上床拍裸照，先將裸照外流後，又逼男同學全裸拍片道歉，被判刑３年１０月。示意圖／ingimage

裸照 猥褻

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