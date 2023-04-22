快訊

好消息！台中KTV遭潑整鍋熱湯她送加護 今早轉普通病房

鬆口徵召「Yes, I do」？ 侯友宜：這是我該做的

張國煒首度以星宇名義和長榮合作 握手言和從吃開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中女生睡過頭...專車司機噁問有沒嘿咻過 還亂摸大腿

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子擔任某高中專車司機見1名女學生睡過頭留在車上，假裝好意要騎機車載她回去，途中卻問「有沒有跟男友性行為」、「現在社會一夜情很正常」甚至揚言要硬上，並伸鹹豬手摸她大腿，少女遇害身心受創，檢方偵結依性騷擾罪嫌起訴他，建請法院依兒少福利權益加重其刑。

檢警調查，林男（50歲）2022年5月3日因臨時代班擔任專車司機，當晚6點多載學生至清水區時全部人都陸續下車，他見1名女學生睡過頭遲遲沒下車，認為有機可乘就接近對方，並佯稱要改騎機車載她回去。

女學生不疑有他答應，晚上7點多原本回神岡住處途中，林卻向女學生問「有沒有跟男友性行為呢」、「現在社會一夜情很正常」，還說「如果我要硬上呢」等語。

女學生當下礙於坐在後座無法反抗，林竟又伸出鹹豬手摸她左小腿，後來女學生主動向學校老師反應才曝光。

檢方訊時，林男僅就客觀事實坦承，表示當天見其他學生下車後只剩女學生睡過頭，就騎機車載她回家，但少女指證歷歷，家人也說她遇害後情緒低落，常常把自己關在房間裡面，校方老師也說，女學生當時告知這件事時反應很慌張、害怕。

檢方認為，除少女指證另有對話紀錄、學校性平會調查報告等可佐，偵結依性騷擾罪嫌起訴林，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

林男代班校方專車司機卻趁女學生摸大腿，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
林男代班校方專車司機卻趁女學生摸大腿，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

鹹豬手 性行為

延伸閱讀

高雄少女私密照外流被同班同學模仿 男同學霸凌1理由無罪

與女學生從貓空「車震」到南寮漁港 師賠120萬下場出爐

桃園傳學生專車停駛「恐影響5000人」 市府、業者說話了

表情超銷魂！寵物雞躺大腿「翻肚討摸摸」撒嬌模樣網笑：這是什麼狗？

相關新聞

高中女生睡過頭...專車司機噁問有沒嘿咻過 還亂摸大腿

台中林姓男子擔任某高中專車司機見1名女學生睡過頭留在車上，假裝好意要騎機車載她回去，途中卻問「有沒有跟男友性行為」、「現...

影／男穿女裝汐止康寧街當街露鳥 騎車逃半小時落網稱「舒解壓力」

陳姓男子昨天穿女裝在新北市涉嫌對落單女子裸露下體後騎機車逃跑，汐止警方獲報依車號追人，不到半小時就順利逮人，並查扣犯案用...

尾隨、露鳥還襲胸嚇跑女騎士 高雄「夜尻俠」下場慘了

高雄26歲趙姓男搬運工專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排，然後「露鳥」要對方看他自慰，把人嚇跑還不罷休...

沒交過上圍雄偉女友 男凍未條襲胸又親親慘賠60萬

從事餐飲業的劉姓男子去年3月間偕同友人，前往女性友人及室友台南永康租屋處吃消夜後，兩人獨處時，劉男竟對女方說未曾交過胸部...

自稱中醫幫針灸 男趁隙性侵女伴的女兒

徐姓男子向女友自稱是中醫師，可以幫忙針灸排毒，去年在女友住所替其女兒實施針灸，卻趁實施針灸時以安眠藥讓女友女兒吃下後性侵...

宜蘭消防員遭性騷擾辭職 消防局說明

宜蘭消防局彭姓女消防員控訴去年12月遭男同事性騷擾，事後身心出狀況，消防局處置失當，被迫離職，立委高嘉瑜、王婉諭昨開記者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦