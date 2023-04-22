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高中女生睡過頭...專車司機噁問有沒嘿咻過 還亂摸大腿
台中林姓男子擔任某高中專車司機見1名女學生睡過頭留在車上，假裝好意要騎機車載她回去，途中卻問「有沒有跟男友性行為」、「現在社會一夜情很正常」甚至揚言要硬上，並伸鹹豬手摸她大腿，少女遇害身心受創，檢方偵結依性騷擾罪嫌起訴他，建請法院依兒少福利權益加重其刑。
檢警調查，林男（50歲）2022年5月3日因臨時代班擔任專車司機，當晚6點多載學生至清水區時全部人都陸續下車，他見1名女學生睡過頭遲遲沒下車，認為有機可乘就接近對方，並佯稱要改騎機車載她回去。
女學生不疑有他答應，晚上7點多原本回神岡住處途中，林卻向女學生問「有沒有跟男友性行為呢」、「現在社會一夜情很正常」，還說「如果我要硬上呢」等語。
女學生當下礙於坐在後座無法反抗，林竟又伸出鹹豬手摸她左小腿，後來女學生主動向學校老師反應才曝光。
檢方訊時，林男僅就客觀事實坦承，表示當天見其他學生下車後只剩女學生睡過頭，就騎機車載她回家，但少女指證歷歷，家人也說她遇害後情緒低落，常常把自己關在房間裡面，校方老師也說，女學生當時告知這件事時反應很慌張、害怕。
檢方認為，除少女指證另有對話紀錄、學校性平會調查報告等可佐，偵結依性騷擾罪嫌起訴林，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
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